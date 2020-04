10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Obchody w cieniu epidemii

Kwiaty, wieńce, wspomnienia

Wspomnienia

Zmarłych w katastrofie wspomniał w Krakowie prezydent Andrzej Duda. - Nie mam żadnej wątpliwości, że wszyscy, którzy wtedy razem z prezydentem i jego małżonką polecieli do Smoleńska, polecieli tam z potrzeby serca, polecieli, bo byli wielkimi polskimi patriotami. Chcieli oddać hołd polskim oficerom bestialsko pomordowanym przez Sowietów w Katyniu. Choć dla nas to jest wielki symbol, przecież nie wiedzieli, że to jest ich ostatnia droga w służbie ojczyzny - powiedział.