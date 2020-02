Dworczyk: nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące formy wyjazdu do Katynia i Smoleńska

Tego rodzaju wyjazd wymaga szczególnych przygotowań. Jeszcze nie ma odpowiedzi z Rosji na notę dyplomatyczną - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Odniósł się w ten sposób do organizacji polskiej wizyty państwowej 10 kwietnia do Smoleńska i Katynia.

Dworczyk pytany, czy premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda lecą razem 10 kwietnia do Smoleńska odpowiedział, że "w tej chwili analizujemy możliwości przygotowania delegacji do Smoleńska i do Katynia". - Mamy 80. rocznicę mordu sowieckiego na polskich oficerach i 10. rocznicę tragedii, która wydarzyła się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Została złożona stosowna nota dyplomatyczna w tej sprawie do Federacji Rosyjskiej - dodał. Zaznaczył, że jeszcze nie ma odpowiedzi na tę notę. W sobotę minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił, że notę w piątek złożyła polska ambasada w Moskwie. - Tego rodzaju wyjazd wymaga szczególnych przygotowań. Nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje co do formy tego wyjazdu. Jak zapadną, na pewno będziemy o tym informować - zapewnił szef KPRM.