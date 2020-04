"Ktoś, kto podejmował decyzję, że ta uroczystość odbędzie się w taki sposób, zrobił problem sobie, ale także policji"

"Widzimy tych biednych policjantów, którzy nie wiedzą, jak mają się w takiej sytuacji zachować"

Zaznaczył, że nawet osoby pełniące w państwie pewne funkcje - czy to premier, czy poszczególni ministrowie, "apelując do Polaków, żeby pozostawili w domu, powinni chyba w takiej sytuacji także powstrzymać się od tego, żeby w taki sposób obchodzić tę uroczystość, bo to potem jest pewien dysonans między tym co mówią, a tym co robią". - Widzieliśmy premiera dzień wcześniej, który na konferencji prasowej prosi o to, żebyśmy zostali w domu, żebyśmy nie wychodzili na zewnątrz, żebyśmy się nie gromadzili, a potem ten sam premier w otoczeniu innych osób wychodzi na plac, gdzie widzimy to i widzimy także tych biednych policjantów, którzy nie wiedzą, jak mają się w takiej sytuacji zachować - dodał były rzecznik policji.