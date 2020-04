"My cały czas nim żyjemy. Przemkiem żyjemy"

Mój mąż jeszcze bardziej ode mnie się załamał. To ja jeździłam do wszystkich miast, spotykałam się z ludźmi, mówiłam o Przemku - mówi Jadwiga Gosiewska. Z matką byłego wicepremiera i posła Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Gosiewskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, rozmawiał reporter "Czarno na białym" Cyprian Jopek.

- Był wcześniakiem, był jedynakiem. Strasznie żeśmy go kochali. Bardzo żeśmy się trzęśli w związku z tym - wspomina w rozmowie z Cyprianem Jopkiem Jadwiga Gosiewska. - Wiedział cały czas, czego chce. To była ta polityka (...) Miał ustawione życie i tą drogą szedł - dodaje.

Wspomina wyjazd syna do Smoleńska. - Dzwonił do męża: "tato chcę ci powiedzieć, że jadę do Smoleńska". A Jasiu mówi: "jeszcze tam ciebie nie było? Jak jedziesz?". -"Lecę samolotem, z prezydentem" - przywołuje rozmowę syna z mężem.