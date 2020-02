Te informacje, które my posiadamy - nie mogę zdradzić wszystkich szczegółów - świadczyły o tym, że zdrowie i życie Ibrahima były zagrożone - powiedział w TVN24 rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka, uzasadniając decyzję o wszczęciu procedury Child Alert. Mówił też o sprzecznych informacjach dotyczących prawa rodziców 10-latka do opieki nad nim. - Najważniejsze dla nas jest życie i zdrowie chłopca. Sytuację prawną mają ustalić rodzice w sądzie - podkreślił.

W poniedziałek policja uruchomiła procedurę Child Alert w związku z zaginięciem 10-letniego Ibrahima w Gdyni . Jak podała, o porwanie podejrzewany jest ojciec 10-latka Azeddine Oudriss, obywatel Maroka. W komunikacie napisano, że mężczyzna może być niebezpieczny. Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mają jakieś informacje na temat chłopca.

"O wszystkich ustaleniach, które mamy, nie mogę mówić"

We wtorek gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24 był Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji. Podkreślał, że "sytuacja prawna zarówno dziecka, jak i pomiędzy rodzicami nie ma decydującego wpływu na wszczęcie poszukiwań".

- Child Alert to uzupełnienie tych poszukiwań. Najważniejsze dla nas jest życie i zdrowie chłopca. Informacje, które posiadaliśmy w momencie złożenia zawiadomienia o zaginięciu, jak i te, które do nas napływały - cała historia, przeszłość ojca tego chłopca - uzasadniały i uzasadniają wszczęcie poszukiwań - mówił.

Zaznaczył, że "o wszystkich ustaleniach, które ma policja, nie może mówić". - Ale byliśmy bardzo powściągliwi. Nie odnosiliśmy się do tego, co mówiła mama, biorąc pod uwagę to, że mogą nią kierować emocje - powiedział Ciarka.