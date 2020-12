Problem z pieniędzmi z jednego procenta podatku. "Państwo je sobie zagarnia, bo jest przepis"

Jeden ruch rządu sprawił, że jeden procent podatku nie trafia do organizacji pożytku publicznego. Rodzice niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawni są rozgoryczeni. Nie dość, że na co dzień muszą zmagać się z wieloma utrudnieniami, to w czasie pandemii jest im trudniej zbierać środki na koszty leczenia i rehabilitacji. Materiał magazynu "Polska i Świat".