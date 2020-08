Ponad 4,5 miliona uczniów wraca do szkół. Minister: nie możemy koncentrować się tylko na epidemii

Dzieci wracają po niemal pół roku

W placówkach oświatowych uczniów nie było na lekcjach od niemal pół roku - ostatni raz spotkali się z nauczycielami 12 marca. Choć w maju ministerstwo umożliwiło dzieciom korzystanie z konsultacji na terenie szkoły, a w czerwcu przeprowadzono egzaminy, to przez cały ten czas normalnych zajęć nie było. Do końca czerwca trwała nauka zdalna i w wielu przypadkach również zdalnie rok zakończono.

- Teraz nauka zdalna to będzie takie wyjście awaryjne, tak jak w większości państw Europy - zapowiedział Piontkowski. Mówił, że dzieci wrócą normalnie do ponad 22 tysięcy szkół i około 22,5 tysiąca przedszkoli. Nie podawał, ile placówek skorzysta z nauczania hybrydowego lub zdalnego, ale to najpewniej pojedyncze przypadki w skali kraju. By móc choć w części uczyć zdalnie, dyrektor szkoły musi mieć bowiem pozytywną opinię sanepidu, a te wystawiają je niechętnie.

Wielu dyrektorów oczekuje maseczek

W poniedziałek minister przypomniał, że złagodzono wytyczne dla przedszkoli i dzięki temu będzie można przyjąć do nich więcej dzieci. Usunięto zapis, że w grupie powinno przebywać maksymalnie 25 dzieci. Zmniejszono też dystans, jaki powinni zachować rodzice przyprowadzający dzieci do placówek.

- Uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, kiedy są chorzy, nie powinni przychodzić do szkoły. I chodzi nie tylko o COVID-19 - podkreślał minister Piontkowski. Jego zdaniem takie podejście w połączeniu z regularnym "czyszczeniem powierzchni dotykowych", a także wietrzeniem sal powinno zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo. - Pomóc może ewentualne zastosowanie osłon nos i ust, jeśli będzie taka potrzeba. Przez potrzebę rozumiemy na przykład większą szkołę i niewielkie przestrzenie wspólne, choćby korytarze - wyjaśniał Piontkowski. I dodał: - Z informacji, które docierają do nas wynika, że wielu dyrektorów już teraz przy umiarkowanym zagrożeniu epidemicznym zdecydowało się na wprowadzenie maseczek.

Setki spotkań dla dyrektorów

Piontkowski podał, że w ostatnich tygodniach odbyło się prawie 500 spotkań dyrektorów placówek oświatowych z inspektorami sanitarnymi. - Bezpieczny powrót do szkół może być zabezpieczony przez odpowiednią informację - ocenił minister edukacji. I dodał: - W każdym województwie, w każdym powiecie zorganizowaliśmy spotkania z inspekcją sanitarną nie tylko po to, by przypomnieć zasady bezpiecznego przygotowania szkoły do roku szkolnego, sposób reagowania inspekcji na przypadek ewentualnego zachorowania, ale także, by ułatwić kontakt między inspekcją sanitarną a dyrektorami placówek oświatowych tak, by mieli pewność, że jest e-mail, numer telefonu, pod który w razie czego mogą zadzwonić i zgłosić ewentualny przypadek zakażenia w ich szkole.