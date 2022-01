Organizacje pożytku publicznego stracą na Polskim Ładzie, apelują do ministra finansów

Organizacje pożytku publicznego stracą na Polskim Ładzie

- To są organizacje, które zajmują się ochroną zwierząt, edukacją, pomocą społeczną. To jest organizacja, która lokalnie prowadzi świetlicę dla dzieci, gdzie dzieci mogą przyjść i odrobić lekcje czy dostać ciepły posiłek - wyjaśnia Andrzej Rybus-Tołłoczko z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Oznacza to, że dotychczas osoby zarabiające około 600 złotych miesięcznie nie musiały płacić podatku, teraz nie będą go płacić nawet te zarabiające 2,5 tysiąca złotych. Również ci z dochodami do pięciu tysięcy złotych zapłacą odpowiednio mniej, a często to właśnie oni wspomagali lokalne organizacje. - Znam organizacje pozarządowe, które szacują, że nie 20-30 procent, ale nawet trzy czwarte środków z jednego procenta mogą stracić - mówi Andrzej Rybus-Tołłoczko.