1,5 miliona złotych z Lasów Państwowych na kongres i stowarzyszenie. W tle brat Ziobry

Za udział w trzech imprezach Lasy Państwowe przelały 1,5 miliona złotych do stowarzyszenia i firmy związanych kiedyś z rodzonym bratem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - wynika z audytu centrali Lasów, który przeprowadziła Krajowa Administracja Skarbowa. Audytorzy ocenili, że było to "niezgodne z prawem, niecelowe" wydanie publicznych środków, a szczegóły transakcji bada teraz prokuratura.Artykuł dostępny w subskrypcji
Opasłe "sprawozdanie z audytu", który w centrali Lasów przeprowadzili skarbowcy, redakcja tvn24.pl poznała dzięki ustawie o dostępie do informacji publicznej. Opis nieprawidłowości zajął autorom 2024 strony. Najważniejsze ustalenia opisujemy w kolejnych materiałach na portalu tvn24.pl.