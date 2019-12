Wszechobecna retromania i szlachetny pop. Muzyczne podsumowanie dziesięciolecia

Jak zapamiętamy drugie dziesięciolecie XXI wieku w muzyce? Bartek Chaciński, szef działu "Kultura" tygodnika "Polityka", zwraca uwagę na wszechobecną retromanię, która stała się główną siłą napędową rynku muzycznego. Dyrektor muzyczna Chillizet Urszula Prussak-Dąbrowa określa ten czas jako "erę szlachetnego popu" i podkreśla, że w końcu kobiety w muzyce zyskały większą podmiotowość. Zdaniem dziennikarza muzycznego "Gazety Wyborczej" Jarka Szubrychta, chociaż nie brakowało w tym dziesięcioleciu ciekawych nowych postaci, to rynek muzyczny zdominowali Beyonce i Kanye West.

1 stycznia 2020 roku obudzimy się w latach dwudziestych XXI wieku. Tuż przed nowym dziesięcioleciem nasuwa się pytanie: jak zapamiętamy lata "naste" XXI wieku (2010-2019 włącznie)? Co działo się w tym czasie w muzyce? Po jakie płyty z tego dziesięciolecia będą wracać przyszłe pokolenia? Na te pytania odpowiadają zaproszeni dziennikarze muzyczni.

Bartek Chaciński, dziennikarz i krytyk muzyczny, szef działu "Kultura" tygodnika "Polityka"

Najważniejszą tendencją w muzyce ostatnich lat jest wszechobecna retromania. Chociaż powroty do przeszłości odkryliśmy dawno temu, to ostatnio z tych powrotów zrobiliśmy fetysz i główną siłę napędową rynku muzycznego - na co mocno uwagę zwracają krytycy. Najważniejszą książką, która w tej dekadzie opisywała świat muzyki, wydaje mi się "Retromania" Simona Reynoldsa. Autor stawia diagnozę, że pożeramy własny ogon, a muzyczne powroty do przeszłości stają się zjawiskiem wręcz niszczącym sferę muzyczną. Artyści, którzy żyli i tworzyli kiedyś, będą zawsze popularni. Ci, którzy startują z nowymi pomysłami, będą na straconej pozycji. Nawet jeśli powstają nowe pomysły, to i tak w pewnej części są kompilacją tego, co już było. Reynolds za pomocą przykładów wskazuję, że jest to coraz mocniejsza siła, napędzająca show biznes: począwszy od lat 70. to zjawisko się umacniało, a obecnie zdominowało wszystko - włączając w to sposób słuchania, pewną nostalgię, która doprowadziła do reaktywacji winylu jako nośnika muzyki.

Obok winylu mamy też platformy streamingowe, które zrewolucjonizowały podejście do poznawania i słuchania muzyki w sposób niechronologiczny. Platformy ułatwiły - teoretycznie - wyrównanie szans, chociaż wiemy, że w sferze finansowej to wyrównanie szans jest czysto teoretyczne. Są artyści bardziej lub mniej promowani. Jednak dały dostęp młodym słuchaczom do muzyki spoza jej generacji. Co prawda, jest to zjawisko bardzo nowoczesne, ale jednocześnie napędza retromanię, gdyż każe młodym, debiutującym wykonawcom nieustannie konkurować z tym wszystkim, co było. Z tymi mitycznymi "20 milionami" piosenek.



W ostatnim dziesięcioleciu - i w muzyce polskiej, i światowej - swój prymat, jako konwencji opowiadania o świecie, ugruntował hip-hop. Mieliśmy wcześniej pieśni, folk, różnego rodzaju piosenki jako podstawową formę kultury popularnej. Obecnie to miejsce zajął utwór hiphopowy. Widać to we wszelkiego rodzaju zestawieniach najpopularniejszych płyt dziesięciolecia.



W muzyce poważnej istotnym trendem jest to, co nazywam na własne potrzeby "rozrywkową muzyką poważną". W muzyce współczesnej mieliśmy również bardzo wiele powrotów do przeszłości, konserwowania najbardziej popularnych tendencji. Tu dość istotnym kierunkiem jest oczywiście niesłabnąca potęga minimal music, która wypełniła wszystkie możliwe kanały, jakimi dysponuje muzyka współczesna - film, muzyka ilustracyjna, muzyka do gier wideo. Wszędzie, gdzie pojawiała się muzyka współczesna, był to głównie minimalizm w najłatwiejszej, rozpoznawalnej formie. To, co się działo w muzyce współczesnej przez ostatnie dziesięć lat, to bardzo ważny rynkowo pochód sięgania do źródeł ładnej, salonowej muzyki, aranżowanej na tradycyjne instrumenty, kojarzone z muzyką poważną. Rozpoczął to sukces Maxa Richtera, ale dotyczy to też naszej Hani Rani, która sięga po taką konwencję. Deutsche Grammophon stworzyło linię komercyjną płyt współczesnych pianistów, którzy grają w duchu komunikatywnej pianistyki. Do tego nurtu można zaliczyć chociażby Ólafura Arnaldsa.

Jednak ten nurt ma wiele oblicz, bo pojawia się w nim także fascynacja duchowością, zamkniętą w muzyce poważnej, co pokazuje twórczość Stefana Wesołowskiego. Pamiętamy pewnego rodzaju "aberrację" sprzed dwóch lat, kiedy jego płyta "Rite Of The End" została płytą roku "Gazety Wyborczej". W dużym plebiscycie, związanym z muzyką rozrywkową, wygrała płyta, składająca się z utworów skomponowanych przez klasycznie wykształconego skrzypka i kompozytora, aranżowanych na instrumenty kojarzące się z tradycyjną kameralistyką. Inspirujące są także drony - jak w świetnej muzyce Jóhanna Jóhannssona. Ten nieżyjący już kompozytor był w minionym dziesięcioleciu chyba najciekawszą nową postacią w muzyce ilustracyjnej. W podobnym kierunku podąża teraz jego dawna współpracownica Hildur Guðnadóttir, która stworzyła ostatnio muzykę do serialu "Czarnobyl" czy filmu "Joker". Anglosascy krytycy nazywają cały ten szeroki nurt modern classical, ale jest to bardzo koślawe pojęcie. Nie jest to zawsze modern, a bardzo rzadko jest to nawiązanie do muzyki klasycznej. Nurt neoklasyczny w muzyce też już istniał. Stąd ta "rozrywkowa muzyka poważna".

Urszula Prussak-Dąbrowa, dyrektorka muzyczna Chillizet

Zastanawiając się nad zmianami jakościowymi w muzyce ostatnich dziesięciu lat, myślę, że był to czas spektakularnego przenikania się gatunków, ery szlachetnego popu oraz okres powrotu do korzeni, do muzyki tradycyjnej, ludowej w rodzaju "folk revival". To wszystko bierze się ze skrajnej otwartości, szukania wpływów, łamania stereotypów, wychodzenia poza utarte ścieżki. Oczywiście, od lat sześćdziesiątych co odważniejsi łamali wszelkie konwencje, niemniej jednak w ostatnich latach niekonwencjonalność zdominowała światową muzykę.

W szlachetnym popie, na przykład, słychać wpływy alternatywnych brzmień, poszukiwania awangardowych artystów, strona wizualna to kolejna eksplozja nowej jakości. Nagle mainstream zaczyna łapać, przyglądać się i podążać nowymi ścieżkami. Mam na myśli techniki, gatunki, estetykę czy instrumentarium. Ta otwartość popu odnosi bardzo dobre skutki dla samego popu, a także dla słuchaczy, którzy dostają produkty odbiegające od tego, do czego przywykli. Nazwałabym to poszerzaniem osobistej otwartości i wrażliwości konsumentów. Naszym lokalnym przykładem jest Dawid Podsiadło, który w ostatnich latach odwrócił o 180 stopni rodzimy pop. Nagle to, co było alternatywne, wchłonął główny nurt.

Chociaż granice muzyczne upłynniały się od dawna, to w ostatnim dziesięcioleciu towarzyszyło mi poczucie całkowitej synergii, współbrzmienia. Wielogatunkowy chór w muzyce łamał kolejne bariery, a to, co w muzyce jest najciekawsze, zawsze dzieje się na pograniczu. W moim odczuciu przełomowym było mieszanie się klasycznego jazzu, elektroniki, world music z rapem i soulem, futurystyczne afro ze współczesnym jazzem, hip hopem czy IDM jak w przypadku Flying Lotus. A przecież tych przykładów są setki.

Nareszcie w tej dekadzie do głosu doszła muzyka ludowa, muzyka Kresów, mniejszości etnicznych, a to pokazuje, że artyści sięgają do korzeni w poszukiwaniu inspiracji i prawdy. Nie jest to już nisza zarezerwowana dla zamkniętej grupy etnicznej, ale eksploduje w nowej odsłonie, łącząc się z jazzem, popem, elektroniką, rockiem czy hip hopem. Z jednej strony mamy Same Suki, Kapelę Maliszów, Chłopcy kontra Basia czy Karolinę Czarnecką, a z drugiej - Donatana i Cleo.

W tym dziesięcioleciu - wreszcie - oddano większą podmiotowość kobietom w muzyce. Wreszcie są równorzędnymi, równoprawnymi artystkami, a nawet nierzadko nadają ton. Dzięki burzliwej i szeroko zakrojonej debacie między innymi wokół #MeToo na świecie, a w Polsce wokół "potwora gender" pojawiły się głosy o nierównym traktowaniu w branżach artystycznych. To dało argument do walki o równowagę także w przemyśle muzycznym. Kobiety nie są zredukowane do ciała, urody i seksualnej konsumpcji, obecnie mamy do czynienia z artystkami, które wyrażają siebie, są zaangażowane politycznie, społecznie i światopoglądowo, mówią swoim własnym językiem. Kobiety śpiewające zabierają głos w sprawach ekologii, nierówności społecznych, swojej wolności seksualnej choć również w kwestii wojny płci. Jest to dla mnie epokowe wydarzenie. Jestem wielbicielką poszukujących kobiet. Ta walka, gdy próbują wyrazić siebie, korzystając z dobrodziejstwa bądź co bądź "męskiej" muzyki, budzi we mnie dużą radość. Ważnymi postaciami są Anohni, Brittany Howard, Solange, Beyonce, FKA Twigs, Janelle Monae, Joanna Newsom, Grimes, Kim Gordon. Oczywiście jest również Bjoerk, która jest punktem zwrotnym na mapie kobiecej muzyki od wielu dekad. Ona dawno postawiła na swój język, który konsekwentnie realizuje.

W polskiej muzyce jest Katarzyna Nosowska, która ucieka, poszukuje, przeobraża siebie i świat dookoła, pokazując wszystkim środkowy palec, trzyma rękę na pulsie i mówi: to ja zrobię inaczej. Z radością patrzę na siostry Przybysz, Marysię Peszek, Basię Wrońską, Brodkę czy Anię Rusowicz chociaż jeżeli chodzi o powiew nowego to dobrze było usłyszeć w ciągu mijającej dekady Zamilską, Tęskno, Ole Trzaskę, Maję Koman czy Mewę Chabierę.

Dość oczywistym jest fakt, że pojawienie się aplikacji takich jak Shazam czy Spotify, całkowicie zrewolucjonizowały rynek muzyczny. Z konsekwencjami zmian konsumpcji muzyki wciąż się mierzymy. Mówię to nie tylko jako radiowiec, ale także jako konsumentka muzyki. Jednak przez te dziesięć lat jesteśmy mądrzejsi o to, że algorytmy są niedoskonałe. Wrażliwości nic nam nie zastąpi. Algorytm gubi się, nie zawsze podpowiada nam to, czego intuicyjnie poszukujemy. Jako człowiek radia, mam nadzieję, że słuchacz rozumie, że nie może polegać jedynie na algorytmie. W tym leży też siła współczesnego radia, które powinno być tworzone poza algorytmem, a z sercem, z otwartością na słuchacza i mieszających się gatunków.

Co ciekawe w nową dekadę właśnie wchodzimy z "Patointeligencją".



Jarek Szubrycht, dziennikarz i krytyk muzyczny, "Gazeta Wyborcza"

Mieliśmy do czynienia z dziesięcioleciem, którego nie sposób opisać jednoznacznie konkretnym gatunkiem muzycznym. Te czasy minęły, a przynajmniej nie pojawiło się nic takiego w ostatnich latach, co zdefiniowałoby całą dekadę. Oczywiście, hip-hop pozostawał najpopularniejszym gatunkiem na świecie, a w Polsce ponownie zaczął dominować na szczytach list sprzedaży. Ze względu na rozdrobnienie mediów, ale też pojawienie się nowych kanałów dystrybucyjnych i sposobów docierania do muzyki, istnieje kilka równoległych rzeczywistości muzycznych. Każdy znajduje sobie to, czego szuka. I najczęściej są to powroty do przeszłości, odkopywanie nazwisk i brzmień popularnych lata – albo i dziesiątki lat – temu.

Na pewno w muzyce światowej było to dziesięciolecie zdominowane przez Beyonce i Kanye Westa. Nie zmienia to faktu, że nie brakowało ciekawych nowych postaci, jak Lana Del Rey, Lorde czy ostatnio Billie Eilish. Jednak zarówno jeśli chodzi o działalność muzyczną, jak i pozamuzyczną to był czas przede wszystkim Beyonce i Westa. Trzeba również wspomnieć Kendricka Lamara, który jest pewnego rodzaju przeciwieństwem Westa, skupionym tylko na muzyce. Kanye natomiast jest artystą bardzo ekscentrycznym, robi wokół siebie dużo szumu, wywołuje kontrowersje, ciągle wymyśla się na nowo. Może to zresztą jego choroba dwubiegunowa dręczy go i inspiruje zarazem. Tak czy owak, wokół Kanye Westa dzieją się cały czas ciekawe rzeczy - czasem żenujące, czasem bardzo ekscytujące.

Ale mijająca dekada to również czas pożegnań z gigantami: Davidem Bowie, Princem, Lemmym, Georgem Michaelem, Scottem Walkerem, Whitney Houston, Leonardem Cohenem czy Lou Reedem, a u nas m.in. z Korą, Tomaszem Stańko, Zbigniewem Wodeckim czy Robertem Brylewskim. Takich trudno zastąpić.

W polskiej muzyce - nie będę w tym względzie oryginalny - kończy nam się dziesięciolecie, które należy postrzegać po pierwsze z perspektywy powracającego do mainstreamu hip-hopu. Na przełomie XX i XXI wieku artyści hiphopowi byli w głównym nurcie obecni, ale sparzyli się nim, a hip-hop przestał być modny. Zbudowali więc niezależny obieg dystrybucyjny i docierają do swoich fanów, wypinając się na media, które kiedyś wypięły się na nich. To bardzo interesujące, że polski rap wrócił jako super profesjonalny wielogłowy potwór. Obecnie stanowi dobrze zorganizowany przemysł, obejmujący agencje koncertowe, eventowe, firmy produkujące ciuchy i gadżety. Uczyli się w trudnych warunkach i przygotowali się świetnie na nowe czasy, na branżę muzyczną skupioną wokół internetu. Może nawet lepiej niż pozostała część polskiego mainstreamu.

To dziesięciolecie to na pewno czas Dawida Podsiadły - artysty, który wyszedł z talent show, a który dokonał czegoś, co nie udało się innym. Z jednej strony totalne rekordy sprzedaży biletów - począwszy od wielkich hal, po Stadion Narodowy razem z Taco Hemingwayem i teraz już samodzielnie. Z drugiej - robi to na swoich warunkach i inni zaczęli go naśladować. Chodzi o to, że wraz z hegemonią Dawida ku końcowi zmierza czas darmowych imprez, festynów i jarmarków jako głównego źródła zarobkowania polskich artystów. On nie gra darmówek. Przyjeżdża do małych miast, ale za bilet trzeba zapłacić. Okazuje się jednak, że choć trzeba wyłożyć te parędziesiąt złotych, doświadczenie jest tego warte: lepiej widać, słychać, artysta przywozi świetnych muzyków, nie jest znudzony i lepiej gra. Śladami Podsiadły idą już kolejni.

W polskiej muzyce "gamechangerem" okazało się Męskie Granie. Niby tylko projekt marketingowy, wyrafinowana kampania reklamowa, ale zmieniło układ sił w polskiej muzyce popularnej, wpuszczając do niej artystów uznawanych wcześniej za "niesprzedawalną alternatywę". Doskonała jest sama formuła, ale począwszy od Wojtka Waglewskiego podejmowano też dobre decyzje programowe. Nie mam wątpliwości, że Męskie Granie zmieniło polski krajobraz muzyczny, bo stamtąd wyszło kilkunastu artystów, którzy dziś świetnie sobie radzą samodzielnie na rynku. Może i bez tego by się przebili, ale trudno mi sobie wyobrazić równie dynamiczny rozwój karier takich twórców jak Kortez czy Organek, a nawet Krzysztofa Zalewskiego, który po latach prób wreszcie dotarł do szerokiej publiczności.

To było kolejne bardzo pracowite dziesięciolecie dla Katarzyny Nosowskiej - zarówno jako artystki solowej, ale także jako wokalistki Hey, autorki książki czy ostatnio programu mówionego. Płytą "Basta" pokazała, że można wymyślić się na nowo, mając bardzo utrwalony styl i wizerunek. Nosowska wielokrotnie - także jako wokalistka Hey - się zmieniała, ale od czasu solowego debiutu nie było tak radykalnej wolty jak ostatnio. Myślę, że Katarzyna nie tylko może być inspiracją dla innych artystek, ale stawia je też w trudnej sytuacji, stając się na zbyt wielu frontach punktem odniesienia. Przecież nie od dzisiaj wiele artystek porównuje się właśnie do Katarzyny, tylko dlatego, że robi tak różne rzeczy i zawłaszcza tyle przestrzeni dla siebie. Jestem pewien, że Katarzyna jeszcze nas zaskoczy, że jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

Wreszcie mamy dziesięciolecie, w którym wrócił Nergal, pokazując, że jest w stanie zrobić więcej niż przed chorobą. Już wcześniej Behemoth odniósł sukces, jednak to, co zrobił w ostatnich latach, jest prawdziwym fenomenem. Nigdy wcześniej polski artysta nie sprzedawał tak dużych sal w Ameryce, nie sprzedawał takiej liczby płyt. W Polsce wielu ludzi ma Nergala za kłopotliwego celebrytę, który wygłupia się w internecie, kogoś obrazi, kogoś rozśmieszy. Natomiast trzeba pamiętać, że to nie sezonowy bohater Instagrama, ale człowiek, który latami budował pozycję na świecie i dzisiaj cieszy się jej owocami, wciąż zresztą ciężko pracując. Można go nie kochać, ale nie wypada nie traktować serio.

