Szara strefa Mirelli

Kluczowe fakty:

42-letnia pani Mirella od 15 roku życia nie wychodziła z mieszkania w bloku w Świętochłowicach, gdzie do dzisiaj żyje z rodzicami. Jak powiedziała policji i przed sądem, nie wychodziła z własnej woli.

Sąsiedzi o tym nie wiedzieli. Byli przekonani, że pani Mirelli od 27 lat nie ma w tym bloku. Pamiętają, że tak im mówili jej rodzice.

Po interwencji sąsiadów, pani Mirella trafiła na dwa miesiące do szpitala, a potem objął ją wsparciem ośrodek pomocy społecznej. Sprawa została nagłośniona w mediach, następnie prokuratura wszczęła śledztwo.