W kuluarach "Prezes PiS go wystawił". Piotr Gliński wściekły po decyzji Jarosława Kaczyńskiego Bartłomiej Ciepielewski |

Arleta Zalewska: Piotr Gliński był wkurzony na Jarosława Kaczyńskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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W programie "W kuluarach" Agata Adamek, Arleta Zalewska i Patryk Michalski omówili aktualne napięcia w Prawie i Sprawiedliwości oraz aktywność Piotra Glińskiego i Mateusza Morawieckiego.

Adamek przypomniała, że trwają konferencje programowe organizowane przez Glińskiego. Na ostatniej z nich, w Warszawie, miał pojawić się Jarosław Kaczyński, jednak ostatecznie nie przyjechał.

- Szanowni Państwo, na wstępie chciałem Państwa pozdrowić. W imieniu Jarosława Kaczyńskiego, który miał być dzisiaj z nami, ale niestety - z przyczyn niezależnych od niego - nie mógł dzisiaj dotrzeć do nas. Ale pozdrawiamy pana prezesa, jest z nami - mówił Piotr Gliński.

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Kaczyński "nie powinien tam być". Gliński "wkurzony"

Patryk Michalski zdradził, że według jego źródeł w PiS decyzja o nieobecności Kaczyńskiego mogła zapaść z inicjatywy wiceprezes partii, Anny Krupki.

- Krupka policzyła, ile tych szabel od Mateusza Morawieckiego jest, i przekonywała prezesa, że nie powinien być tam osobiście obecny, bo jego obecność nadałaby wydarzeniu zbyt dużą rangę - tłumaczył dziennikarz.

Arleta Zalewska zwróciła uwagę, że na spotkaniu w Warszawie nie było Mateusza Morawieckiego, ale pojawili się m.in. Antoni Macierewicz i Beata Szydło. Przypomniała, że zanim w PiS zaczęły powstawać różne stowarzyszenia, Gliński był postrzegany jako "człowiek Morawieckiego"

- Potem on trochę się dystansował, bo też nie wiedział, jak się ta polityczna wolta Mateusza Morawieckiego skończy. Natomiast wciąż jest mu bliższy niż innym frakcjom w partii - opisywała.

Zalewska podkreśliła, że decyzja Kaczyńskiego o rezygnacji z udziału w konferencji bardzo zirytowała Glińskiego. - Dowiedział się o tym dosłownie w ostatniej chwili. Był, delikatnie mówiąc, wkurzony, że prezes PiS go wystawił i poinformował o tym przez pośrednika, a nie osobiście - relacjonowała dziennikarka.

Adamek: Morawiecki chce rozgrzać prezesa

Agata Adamek zauważyła natomiast, że Mateusz Morawiecki nie zamierza odpuszczać i rozwija działalność swojego stowarzyszenia "Rozwój Plus". - Organizuje wydarzenie pod hasłem "Rozwój Plus Wy". Ten piknik to poważna sprawa i kolejny etap budowania jego zaplecza - mówiła. Arleta Zalewska dodała, że Morawiecki "nie tylko nie zamroził" swojego projektu, ale wręcz go "rozmraża", chcąc tym samym "rozgrzać prezesa do czerwoności".

Zalewska poinformowała, że piknik planowany jest na 31 lipca w Warszawie i ma rozpocząć letnią trasę Morawieckiego po kraju. - Były premier został nawet ostrzeżony przez swoich doradców, że to może nie być najlepszy moment, ale jest zdeterminowany. W sierpniu chce objechać całą Polskę ze swoim stowarzyszeniem - wyjaśniła. Dodała też, że Jarosław Kaczyński nie został zaproszony na to wydarzenie, a zgody prezesa nie uznano za konieczną. Obecnie kontakt między oboma politykami ma być "zamrożony".

- Panowie ze sobą ostatnio nie rozmawiali. Jak pytam, dlaczego, czy coś się stało - no to generalnie nikt do nikogo nie dzwoni, a że oni głównie rozmawiają telefonicznie, bo Morawiecki się nie stawia na radach czy posiedzeniach władz PiS-u, no to po prostu nie gadają ze sobą, nie rozmawiają ze sobą - mówiła Zalewska.

- Jeśli ta temperatura nie rozmrozi tego chwilowego zamrożenia, to ja już nie wiem, czy jest jeszcze jakiś ratunek dla relacji pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim - podsumował Patryk Michalski.

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