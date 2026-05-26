Oburzenie po słowach Kaczyńskiego. "Powinien się pan odciąć, a pan w to jeszcze brnie"

Jaskulski: słowa Kaczyńskiego są skandaliczne
Poseł PiS Marcin Porzucek pytany w "Tak jest" w TVN24 o kontrowersyjną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, próbował go tłumaczyć. Poseł KO Patryk Jaskulski ocenił, że słowa lidera PiS są skandaliczne.

Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konferencji prasowej, pytany o rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, spytał, "czy jakiekolwiek państwo ma interes w tym, żeby rozszerzał się homoseksualizm". - To jest po prostu pewnego rodzaju anomalia, patologia obecnych czasów i tak to trzeba traktować, a Polskę przed tą patologią po prostu trzeba zdecydowanie bronić - podsumował prezes PiS.

Poseł PiS Marcin Porzucek zapytany w "Tak jest" w TVN24 o tę wypowiedź, przekonywał, że "anomalia dotyczy rozszerzania i promowania ewentualnych tego typu zachowań, natomiast nie tego, że ktoś jest osobą homoseksualną".

Patryk Jaskulski (KO) powiedział, że "posłowie powinni ułatwiać życie obywatelom, powinni nie wykluczać nikogo i odnosić się z szacunkiem do wszystkich".

- Myślę, że słowa Jarosława Kaczyńskiego są skandaliczne - ocenił i zwrócił się do Marcina Porzucka, że ten "powinien się grubą kreską od tego odciąć". - Jarosław Kaczyński wraca do formy, próbuje szukać wrogów, na których będzie szczuł - mówił.

- Dziś takimi wrogami są osoby, które chcą mieć spokój, dostęp do informacji medycznych, chcą mieć możliwość wspólnego rozliczania się. Państwo polskie powinno ułatwiać ludziom funkcjonowanie, a posłowie powinni reagować na słowa wykluczające, stygmatyzujące, polaryzujące - stwierdził.

Zwracając się ponownie do posła PiS, powiedział, że ten powinien "przeprosić za swojego lidera". - A pan w to jeszcze brnie i mówi o jakichś związkach poligamicznych, zupełnie nie wiadomo czemu. Chciałbym, żeby wszyscy byli równi wobec prawa - dodał.

Poseł PiS zapytany, czy jeśli jego partia dojdzie do władzy w 2027 roku, to wycofa rozporządzenie i zabroni transkrypcji osób jednopłciowych, odpowiedział: "małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, jest opisane w konstytucji". - Jeśli ktoś jest orientacji homoseksualnej i dobrze się z tym czuje i chce funkcjonować z inną osobą, to jest jego sprawa - twierdził.

Jaskulski: trzeba znaleźć rozwiązanie, żeby te 231 głosów pozyskać

Patryk Jaskulski, odnosząc się do kwestii przedłużających się prac nad ustawą o statusie osoby najbliższej, wyjaśnił, że "może ją przegłosować 231 posłów i trzeba znaleźć takie rozwiązanie, żeby te 231 głosów pozyskać". Przyznał, że jeśli chodzi o tę ustawę, dochodziło do podziałów w koalicji rządzącej. - Mój głos pod takim projektem ustawy będzie. Czekaliśmy na orzeczenie nie tylko europejskich trybunałów, ale też polskich sądów - dodał.

Jaskulski podkreślał, że jest zielone światło do tego, aby "doprowadzić do transkrypcji wydanych już aktów małżeńskich" i "to będzie realizowane". Czemu to tyle trwało? - dopytywał prowadzący program. Jaskulski twierdził, że prace przedłużały się, ponieważ "trzeba to wszystko przygotować", a minister musiał "przygotować stosowne rozporządzenia".

