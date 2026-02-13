Logo TVN24+

Polska i Świat

Druzgocący raport na temat pedofilii w diecezji. Jest zapowiedź kolejnych publikacji

Komisja, diecezja sosnowiecka
Źródło: TVN24
Skandal za skandalem w diecezji sosnowieckiej. Powstała komisja i raport na temat tego, co się tam działo. Prace trwały rok. Zidentyfikowano niemal 30 osób podejrzewanych o wykorzystywanie seksualne dzieci - prawie wszyscy to duchowni. Szokujących wniosków z raportu jest jednak więcej. A członkowie komisji zapowiadają kolejne publikacje.

- Często byliście traktowani jako problem, a nie ci, którzy cierpią i potrzebują wsparcia i pomocy - tak do osób poszkodowanych przez pedofilów w sutannach zwrócił się zwierzchnik diecezji sosnowieckiej biskup Artur Ważny.

- Dziś wyznaję nasz wstyd i smutek. Przepraszam za każdą chwilę, którą przeżywaliście w Kościele, który miał być domem, a stał się miejscem ciemności, miejscem zranienia - podkreślił, odnosząc się do pierwszego raportu komisji, którą powołał w diecezji sosnowieckiej.

Niezależny od biskupa zespół ekspertów bada tak zwane "sprawy wrażliwe"
Niezależny od biskupa zespół ekspertów bada tak zwane "sprawy wrażliwe"
Źródło: Albert Zawada/PAP/EPA

Niezależny od biskupa zespół ekspertów bada tak zwane "sprawy wrażliwe". To pierwsza taka komisja w historii polskiego Kościoła. - Raport dotyczy wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez osoby reprezentujące instytucje diecezji sosnowieckiej - mówi prof. Monika Przybysz z Komisji "Wyjaśnienie i Naprawa" Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej.

Wnioski z prac komisji

Z raportu wynika, że na terenie diecezji sosnowieckiej, ofiarami przestępstw seksualnych zostało co najmniej 50 małoletnich. Większość, według archiwów, to dziewczynki - niemal wszystkie poniżej 15. roku życia.

- My zakładamy z tych danych, które mamy, takich poszlakowych, że są jeszcze inne ofiary poszkodowane, które nie mają siły, odwagi, chęci albo jakichś innych powodów do tego, żeby w swoim własnym imieniu powiedziały o swojej krzywdzie - przyznaje członek komisji ojciec Jacek Prusak.

W trakcie rocznej analizy dokumentów komisja zidentyfikowała 29 osób, które miały wykorzystywać seksualne dzieci. Poza organistą czy katechetą, 25 z nich to duchowni. Większość spraw jest w toku albo zakończyło się potwierdzeniem popełnienia przestępstwa. Wśród osób, którymi zajęły się organy ścigania, jest ksiądz Jacek K. Pierwsza rozprawa w sądzie odbędzie się we wtorek.

Księdzu z Sosnowca grozi dożywocie. Zarzuty ciężkiego kalibru, rusza proces

Duchowni, organista, katecheta. Skrzywdzonych co najmniej 50 dzieci

- Siedem ofiar zachowań przestępczych tego kapłana, dziewięć przestępstw seksualnych na szkodę tychże wspomnianych osób. Natomiast pulę uzupełnia zarzut dotyczący posiadania nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim - przekazał Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Ksiądz Jacek K. miał molestować seksualnie dzieci przez co najmniej 16 lat, za co grozi mu nawet 30 lat więzienia. Według doniesień medialnych, wybierał dziewczęta w trudnej sytuacji życiowej. Do przestępstw dochodziło w różnych szkołach i parafiach, bo ksiądz był przenoszony przez zwierzchników. Kuria już za niego przepraszała, ale śledztwo Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu dotyczy większej liczby duchownych.

- Ta sprawa jest tak obszerna zakresowo, że zmierzenie się z nią przez jednego prokuratora, zwłaszcza na etapach, w których dochodziło do zatrzymań wybranych księży, byłoby zwyczajnie niemożliwością – przyznał Kilian.

Przedawnione sprawy trafiają do państwowej komisji do spraw pedofilii

Procesy księdza Dariusza L. i księdza Ryszarda G. są w toku. O przestępstwach w diecezji sosnowieckiej prokuratura zebrała terabajty danych i przesłuchała setki świadków. To duże, wielowątkowe śledztwo. Sprawy przedawnione śledczy już przekazują państwowej komisji do spraw pedofilii.

- Mamy dwie sprawy, które obszarowo są właściwe dla diecezji sosnowieckiej i to są sprawy przedawnione – wskazała Joanna Napierała, przewodnicząca Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Postępowania w sprawach przedawnionych, które trafiają do państwowej komisji, mogą skończyć się wpisem do publicznego rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Dziś są w nim nazwiska ośmiu osób. Pięć to duchowni lub byli duchowni. Dla poszkodowanych to często początek zdrowienia, ale nie tylko.

Szokujące ustalenia śledczych. Księdzu grozi 30 lat więzienia
Szokujące ustalenia śledczych. Księdzu grozi 30 lat więzienia

Także dla dobra innych dzieci diecezjalna komisja w Sosnowcu prosi poszkodowanych o zgłaszanie się i wskazywanie sprawców przestępstw. Do oczyszczania się od środka przez Kościół nawołuje też Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich, która przygotowuje nowe wytyczne dla duchownych.

- Uznać, przeprosić, zadośćuczynić i zrobić wszystko, żeby więcej tego nie było - mówi Ewa Kusz z papieskiej komisji.

Komisja w Sosnowcu nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. - Dzisiaj w tym raporcie jest mowa o skrzywdzonych. Nie jest mowa o orgiach, nie jest mowa o zgonach, nie jest mowa o gwałtach - przekazał bp Artur Ważny. Inne skandale z diecezji mają być opisane w następnych raportach.

Autorka/Autor: Maria Mikołajewska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Pedofilia w polskim Kościele
Reporterka magazynu "Polska i Świat"
