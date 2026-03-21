Prof. Łętowska: w ogóle nie ma takich kompetencji dla żadnego innego organu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W zeszły piątek, 13 marca, Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Muszą oni zostać zaprzysiężeni przez prezydenta. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek apelował do prezydenta, by "nie próbował łamać konstytucji" i odebrał ślubowanie. Karol Nawrocki jednak wciąż tego nie zrobił, a z rządu zaczęły napływać zapowiedzi o "planie B".

Spór o nowych sędziów Trybunału komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 prof. Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreślił on, że dyskusja o sposobach na zaprzysiężenie sędziów bez roli prezydenta jest "odsunięciem głównego pytania, dlaczego prezydent uzurpuje sobie prawo, którego nie ma".

- Moim zdaniem o to chodzi prezydentowi, o to chodzi prawicy, żebyśmy ciągle mówili o ślubowaniu. My nie powinniśmy mówić o ślubowaniu, tylko pytać prezydenta: panie prezydencie, na jakiej podstawie pan odmawia? - powiedział Matczak.

- Więc ja nie chcę dyskutować, czy ślubowanie jest konieczne, w jakiej formie ono ma być złożone, tylko ja chcę znowu pokazać, że prezydent łamie konstytucję, prezydent znowu uzurpuje sobie prawa i kompetencje, których nie ma - podkreślił profesor.

