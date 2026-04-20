Michał Wójcik, Michał Wawrykiewicz, Piotr Buras

Dziś możliwe spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Konflikt w partii zaognił się po utworzeniu przez Morawieckiego nowego stowarzyszenia. - Myślę, że zostanie wypracowany kompromis. To będzie dobre dla całej prawicy - mówił Michał Wójcik (PiS) w programie "Fakty po Faktach" w TVN24. <a href="https://tvn24.pl/plus/programy/opinie-i-wydarzenia/wywiad-ze-zbigniewem-ziobra-w-budapeszcie-vc9003817" target="_blank" rel="noopener">Michał Wawrykiewicz (KO) był pytany o słowa Zbigniewa Ziobry, który w rozmowie z reporterem TVN24 Maciejem Warsińskim zapowiedział, że przygotowuje się do batalii przed węgierskim sądem. Cała rozmowa jest dostępna w TVN24+.</a> - Życzę mu sukcesu w tej batalii, natomiast z punktu widzenia prawa sprawa jest jasna. Kiedy Peter Magyar stworzy rząd, spodziewam się, że azyl wobec Ziobry zostanie uchylony - powiedział Wawrykiewicz. W dalszej części programu o polsko-francuskim szczycie w Gdańsku Katarzyna Kolenda-Zaleska rozmawiała z Piotrem Burasem (dyrektor warszawskiego biura think-tanku Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych). Rozwiń