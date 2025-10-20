Logo TVN24+

Arkadiusz Marchewka, Magdalena Biejat, Piotr Buras

Fakty po Faktach
Fakty po Faktach
Arkadiusz Marchewka, Magdalena Biejat, Piotr Buras

Fakty po Faktach
Fakty po Faktach

28.01.2026

Karol Nawrocki zaprosił na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Koalicja Obywatelska i Lewica odmówiły udziału w tym spotkaniu. - Uważamy, że to polityczna ustawka, która ma służyć przede wszystkim temu, żeby naprawiać PR prezydenta, bo zauważono, że zaczynają spadać mu sondaże - tłumaczyła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat (Lewica) w programie "Fakty po Faktach" w TVN24. Oceniła, że spotkania mają podzielić obóz rządzący. - Prezydent próbuje w nowy sposób dyktować nam swoje warunki - dodała Biejat. Zdaniem wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki (KO), "prezydentowi chodzi o to, żeby zrobić dobrą minę do złej gry". - Jego weta szkodzą Polakom. Dzisiaj udaje, że wyciąga rękę do parlamentarzystów. Jeśli szanowałby parlament, to mógł chociaż powiedzieć, o czym chce rozmawiać - wyjaśnił Marchewka. W dalszej części programu o wspólnym zdjęciu Donalda Trumpa i Władimira Putina, które zawisło w Białym Domu, Katarzyna Kolenda-Zaleska rozmawiała z Piotrem Burasem (dyrektor warszawskiego biura think-tanku Europejska Rada Spraw Zagranicznych).

