"Braun, gaśnica, cyrylica". Debata o rosyjskich związkach. Oglądaj w środę w TVN24+

Posłowie z partii Brauna zaproszeni na Radę Bezpieczeństwa Narodowego?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Oglądaj debaty w TVN24+ >>>

Kim są ludzie, którzy mogą znaleźć się na wyborczych listach Konfederacji Korony Polskiej? Czy często odwiedzają Moskwę? Ile jest prawdy w oskarżeniach lidera Grzegorza Brauna o jego prorosyjskość i dlaczego wygłaszana przez niego narracja jest tak zbieżna z kremlowską propagandą.

O tym rozmawiać będą goście debaty "Braun, gaśnica, cyrylica. Rosyjskie związki szerokiego frontu gaśnicowego" o godzinie 15 w TVN24+

- Jarosław Jakimczyk, dziennikarz śledczy

- Rafał Kalukin, dziennikarz "Polityki"

- dr Michał Marek, kierownik Zespołu Analiz Zagrożeń Zewnętrznych NASK

- Maciej Warsiński, reporter TVN24 i współautor reportażu "Towarzysze Brauna"

Dyskusję poprowadzi Łukasz Jedliński.

Więcej debat, w tym o planie pokojowym dla Ukrainy, aktach dywersji na kolei, przemocy domowej, alkoholu i prohibicji, bezpieczeństwa na drogach czy chińskiej motoryzacji znajdziesz tutaj.

OGLĄDAJ: TVN24 HD