"Braun, gaśnica, cyrylica". Debata o rosyjskich związkach. Oglądaj w środę w TVN24+

Kim są ludzie, którzy mogą znaleźć się na wyborczych listach Konfederacji Korony Polskiej? Czy często odwiedzają Moskwę? Ile jest prawdy w oskarżeniach lidera Grzegorza Brauna o jego prorosyjskość i dlaczego wygłaszana przez niego narracja jest tak zbieżna z kremlowską propagandą.
O tym rozmawiać będą goście debaty "Braun, gaśnica, cyrylica. Rosyjskie związki szerokiego frontu gaśnicowego" o godzinie 15 w TVN24+
- Jarosław Jakimczyk, dziennikarz śledczy
- Rafał Kalukin, dziennikarz "Polityki"
- dr Michał Marek, kierownik Zespołu Analiz Zagrożeń Zewnętrznych NASK
- Maciej Warsiński, reporter TVN24 i współautor reportażu "Towarzysze Brauna"
Dyskusję poprowadzi Łukasz Jedliński.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP