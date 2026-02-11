Logo TVN24+

Debata TVN24+

"Braun, gaśnica, cyrylica". Debata o rosyjskich związkach. Oglądaj w środę w TVN24+

Grzegorz Braun
Posłowie z partii Brauna zaproszeni na Radę Bezpieczeństwa Narodowego?
W debacie w TVN24+ zaproszeni goście będą dyskutować o liderze Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorzu Braunie i jego środowisku, a także o jego kremlowskiej retoryce i powiązaniach z Rosją. Początek w środę o godzinie 15 w TVN24+.

Oglądaj debaty w TVN24+

Kim są ludzie, którzy mogą znaleźć się na wyborczych listach Konfederacji Korony Polskiej? Czy często odwiedzają Moskwę? Ile jest prawdy w oskarżeniach lidera Grzegorza Brauna o jego prorosyjskość i dlaczego wygłaszana przez niego narracja jest tak zbieżna z kremlowską propagandą.

O tym rozmawiać będą goście debaty "Braun, gaśnica, cyrylica. Rosyjskie związki szerokiego frontu gaśnicowego" o godzinie 15 w TVN24+

- Jarosław Jakimczyk, dziennikarz śledczy

- Rafał Kalukin, dziennikarz "Polityki"

- dr Michał Marek, kierownik Zespołu Analiz Zagrożeń Zewnętrznych NASK

- Maciej Warsiński, reporter TVN24 i współautor reportażu "Towarzysze Brauna"

Dyskusję poprowadzi Łukasz Jedliński.

Więcej debat, w tym o planie pokojowym dla Ukrainy, aktach dywersji na kolei, przemocy domowej, alkoholu i prohibicji, bezpieczeństwa na drogach czy chińskiej motoryzacji znajdziesz tutaj.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Grzegorz Braun
