Oskarżony o szpiegostwo obywatel USA zostaje w rosyjskim areszcie. Decyzja sądu

Były szef CBA o aferze szpiegowskiej: być może to jakaś hucpa

16.10| Jeśli to jest groźny szpieg, to oczywiście polskim służbom należą się gratulacje. Ale być może mamy do czynienia z jakąś kolejną hucpą - powiedział w "Jeden na jeden" Mariusz Kamiński, wiceszef PiS, odnosząc się do informacji o zatrzymaniu polskiego oficera podejrzewanego o szpiegostwo na rzecz Rosji.

