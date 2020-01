Chciała przyciągnąć papieża do siebie. Franciszek się rozgniewał

Zachowanie jednej z wiernych na placu Świętego Piotra rozzłościło papieża. Kobieta, chcąc przyciągnąć biskupa Rzymu do siebie, szarpnęła go za rękę tak mocno, że wywołała grymas bólu na twarzy Franciszka. Ten, chcąc uwolnić się z uścisku, uderzył kobietę w rękę, po czym oddalił się, wyraźnie zdenerwowany.

W ostatnim dniu 2019 roku papież Franciszek po odprawieniu nieszporów w bazylice watykańskiej udał się na plac Świętego Piotra, by zobaczyć stojącą tam szopkę. Powitały go setki ludzi, których błogosławił i wymieniał z nimi noworoczne życzenia.

W drodze do szopki papież podszedł do tłumu wiernych, ściskając wyciągnięte ku niemu dłonie. Gdy odwrócił się i chciał już oddalić, jedna z kobiet, do której nie doszedł, chwyciła go za rękę i przyciągnęła do siebie. Szarpnięcie najwyraźniej zabolało Franciszka, który zaczął wyrywać się z uścisku kobiety, po czym uderzył ją w rękę.

Nie chciał, by całować go w pierścień

Papież cofał dłoń z pierścieniem, Watykan zdradził powód Higiena to powód,... czytaj dalej » W marcu szerokim echem odbiło się inne nietypowe zachowanie papieża, które miało miejsce podczas jego wizyty we włoskim Loreto.

Na fragmencie nagrania, które zdobyło dużą popularność w internecie, papież kolejno wita się z każdym podchodzącym, ściskając dłonie, nie pozwala jednak pocałować pierścienia. Franciszek energicznym ruchem odsuwa dłoń za każdym razem, kiedy wierny przyklęka i chce ucałować papieski pierścień.

Całowanie pierścienia Rybaka, jednego z symboli władzy papieskiej, jest wielowiekową tradycją. Pierścieniem tym od XIII wieku papieże także sygnują mniej oficjalne dokumenty i prywatną korespondencję.



Zachowanie papieża wzbudziło szereg komentarzy między innymi w mediach społecznościowych. Później rzecznik Watykanu wyjaśnił, że powodem zachowania Franciszka były względy higieniczne.