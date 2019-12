"Zróbmy coś, zanim będzie za późno". Wspólny apel papieża i sekretarza generalnego ONZ

Papież Franciszek i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres nagrali w Watykanie wspólne przesłanie, w którym zaapelowali o pomoc osobom wykluczonym, dotkniętych głodem, ubóstwem czy wojną. W orędziu papież zanegował wykorzystywanie religii do przemocy, a także skrytykował wyścig zbrojeń i zbrojenie nuklearne. Obaj zaapelowali też o troskę o Ziemię. - Zróbmy coś, zanim będzie za późno - wezwali.

"Sekret papieski nie będzie już wymówką biskupów zamiatających sprawy pod dywan" Papież Franciszek... czytaj dalej » Papież i Antonio Guterres zarejestrowali wspólne przesłanie po spotkaniu w Pałacu Apostolskim, podkreślając, że odbyło się ono tuż przed Bożym Narodzeniem. - To dni, w których nasze spojrzenia skierowane są ku niebu, by zawierzyć Bogu osoby i sytuacje, jakie mamy w sercu. W tym spojrzeniu uznajemy się za dzieci jednego Ojca, za braci - powiedział papież, czytając wspólny tekst po hiszpańsku.

W przesłaniu papież podziękował za całe dobro na świecie i za to, że tak wiele osób angażuje się bezinteresownie na rzecz budowy "bardziej ludzkiego i sprawiedliwego społeczeństwa". - Nie możemy odwracać wzroku wobec niesprawiedliwości, nierówności, skandalu głodu na świecie, ubóstwa, dzieci, które umierają dlatego, że nie mają wody, jedzenia, niezbędnej kuracji - powiedział Franciszek.

Źródło: PAP/EPA/FILIPPO MONTEFORTE / POOL Sekretarz generalny ONZ na audiencji u papieża

"O pomstę do Boga woła wykorzystywanie religii do nienawiści"

"Nawet odstraszanie nuklearne może stworzyć jedynie złudne bezpieczeństwo" Papież Franciszek... czytaj dalej » Jak głosi przesłanie, "nikt nie może odwracać oczu w obliczu wszelkiego rodzaju nadużyć wobec najmniejszych. Wszyscy razem musimy walczyć z tą plagą. Nie możemy zamykać oczu na naszych braci, którzy z powodu konfliktów i przemocy, ubóstwa i zmian klimatycznych porzucają swoje kraje, by stawić czoło często smutnemu przeznaczeniu".

Papież zwrócił też uwagę na prześladowanie wyznawców różnych religii w wielu częściach świata. - O pomstę do Boga woła wykorzystywanie religii do podżegania do nienawiści, przemocy, opresji, ekstremizmu i ślepego fanatyzmu, jak też zmuszanie do wygnania i marginalizacji - podkreślił Franciszek.

"Nie można pozostać obojętnym wobec licznych wojen"

Papież i szef ONZ zaznaczyli, że nie można pozostać obojętnym wobec licznych wojen, w których giną niewinni ludzie. Franciszek skrytykował wyścig zbrojeń i ponowne zbrojenie nuklearne. - Niemoralne jest nie tylko użycie, ale także posiadanie broni nuklearnej, która ma tak niszczący zasięg, że sama tylko groźba wypadku stanowi mroczne niebezpieczeństwo dla ludzkości - zaznaczył papież.

Według Franciszka i Antonio Guterresa, dla budowy pokoju na świecie niezbędne jest zaufanie do dialogu między osobami i narodami, a także do roli organizacji międzynarodowych i dyplomacji jako narzędzia na rzecz zrozumienia i zgody.

Źródło: PAP/EPA/FILIPPO MONTEFORTE / POOL Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej Pietro Parolin z Antonio Guterresem

"Zróbmy coś, zanim będzie za późno"

We wspólnym przesłaniu papieża i sekretarza generalnego ONZ mowa jest też o konieczności troski o Ziemię, redukcji zanieczyszczeń i "integralnej ekologii". - Zróbmy coś, zanim będzie za późno - wezwali. - Przybywając do Rzymu z konferencji COP25 w Madrycie, wzywam wszystkie kraje na całym globie, by zobowiązały się do neutralności węglowej do 2050 roku, zgodnie z tym, co wskazuje społeczność naukowa jako konieczne, by ratować planetę - oświadczył Guterres.

Gutteres: papież "posłańcem nadziei dla ludzkości"

Franciszek i Guterres zaapelowali także o to, by słuchać młodzieży, bo to ich zdaniem pozwala zrozumieć, co dzieje się na świecie. - Boże Narodzenie w swej autentycznej prostocie przypomina nam, że tym, co naprawdę liczy się w życiu, jest miłość - te słowa kończą wspólne orędzie.

Na zakończenie nagrania wyemitowanego przez Watykan sekretarz generalny ONZ w odczytanym tekście wystąpienia nazwał papieża "posłańcem nadziei dla ludzkości".

Źródło: PAP/EPA/FILIPPO MONTEFORTE / POOL Sekretarz generalny ONZ Antonio Gutteres i Papież Franciszek