Szukają pilota śmigłowca. "Wystartował w sobotę, nie mamy informacji o lądowaniu"

Policjanci szukają 61-letniego mężczyzny, który w sobotę po południu wystartował helikopterem z powiatu ostródzkiego. Nie ma informacji, by dotarł do celu. W akcji pomagają strażacy i żołnierze, dziś do poszukiwań ma być wykorzystany dron i policyjny helikopter. Pierwsze informacje otrzymaliśmy na Kontakt 24.