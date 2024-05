Wjechał w motocyklistów. Dogonili go i zatrzymali. Nagranie 

czytaj dalej

Nie ma przyzwolenia na udział europejskich przedsiębiorstw we wspieraniu rosyjskiej gospodarki i przemysłu zbrojeniowego, co umożliwia Rosji kontynuowanie wojny w Ukrainie - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski po spotkaniu ze specjalnym wysłannikiem Unii Europejskiej do spraw sankcji Davidem O'Sullivanem. - Mam wiadomość przede wszystkim dla naszych polskich przedsiębiorstw: omijanie europejskich sankcji jest przestępstwem - oświadczył.