Dwie osoby zginęły na A4. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa

Do pierwszego wypadku doszło około godziny 9:20 na 265. kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia, w rejonie Góry Świętej Anny. Była wtedy gęsta mgła, a widoczność bardzo ograniczona.
- Kierująca volkswagenem najechała na tył samochodu, który utknął z uwagi na udział w karambolu. Po tym zdarzeniu opuściła auto i wtedy została potrącona przez inny z samochód. 44-letnia kobieta, mieszkanka Śląska, zginęła na miejscu - przekazał tvn24.pl Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.
- W zdarzeniu brało udział dziewięć pojazdów: dwa ciężarowe, autobus, bus oraz pięć osobowych - poinformowała młodsza aspirant Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
Tragiczny pożar ciężarówki na A4
Drugi tragiczny wypadek miał miejsce około godziny 13:15 na 276. kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia, w pobliżu miejscowości Zimna Wódka. Tam kierujący zestawem pojazdów ciągnikiem siodłowym marki Mercedes z lawetą najechał na tył - stojącej z powodu zatoru - cysterny przewożącej tłuszcz zwierzęcy.
- Doszło do zapalenia się kabiny ciągnika siodłowego. Kierujący nie zdążył jej opuścić, zginął na miejscu. Tożsamość tej osoby nie jest jeszcze znana - dodał prokurator Bar.
Oba postępowania prowadzi prokuratura w Strzelcach Opolskich.
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24