W wypadku zginęło sześć osób. Nowe informacje z prokuratury

O nowych ustaleniach poinformował w sobotę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
Chodzi o wypadek, do którego doszło w środę w Zielęcicach pod Brzegiem, przy skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych. W nieustalonych do tej pory okolicznościach czołowo zderzyły się ford kuga, którym jechał 59-letni mieszkaniec Brzegu, i volkswagen passat.
Volkswagen stanął w płomieniach, zginęło pięć osób, które nim jechało. Na miejscu zmarł także kierowca forda.
Śledczy nie mówią o przebiegu wypadku
Jak powiedział rzecznik opolskiej prokuratury, uzyskano informacje, że volkswagenem podróżowali obywatele Ukrainy. W celu ustalenia ich tożsamości najprawdopodobniej konieczne będą testy DNA. W poniedziałek będzie ustalany termin sekcji zwłok ofiar wypadku.
Prokuratura nie wypowiada się na temat przebiegu i przyczyn wypadku do czasu zakończenia pracy przez powołanego w tym celu biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków.
Autorka/Autor: MAK/b
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24