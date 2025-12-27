W wypadku zginęło sześć osób. Nowe informacje z prokuratury

Tragiczny wypadek pod Brzegiem, zginęło sześć osób (wideo z 24.12.2025 roku) Źródło: TVN24

O nowych ustaleniach poinformował w sobotę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar.

Chodzi o wypadek, do którego doszło w środę w Zielęcicach pod Brzegiem, przy skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych. W nieustalonych do tej pory okolicznościach czołowo zderzyły się ford kuga, którym jechał 59-letni mieszkaniec Brzegu, i volkswagen passat.

Volkswagen stanął w płomieniach, zginęło pięć osób, które nim jechało. Na miejscu zmarł także kierowca forda.

Śledczy nie mówią o przebiegu wypadku

Jak powiedział rzecznik opolskiej prokuratury, uzyskano informacje, że volkswagenem podróżowali obywatele Ukrainy. W celu ustalenia ich tożsamości najprawdopodobniej konieczne będą testy DNA. W poniedziałek będzie ustalany termin sekcji zwłok ofiar wypadku.

Prokuratura nie wypowiada się na temat przebiegu i przyczyn wypadku do czasu zakończenia pracy przez powołanego w tym celu biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków.

