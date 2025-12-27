Logo strona główna
W wypadku zginęło sześć osób. Nowe informacje z prokuratury

Wypadek na Opolszczyźnie
Tragiczny wypadek pod Brzegiem, zginęło sześć osób (wideo z 24.12.2025 roku)
Źródło: TVN24
Pięć z sześciu ofiar wypadku pod Brzegiem, to prawdopodobnie obywatele Ukrainy - poinformowała prokuratura. Konieczne będą jeszcze badania DNA, aby potwierdzić ich tożsamość. Wcześniej ustalono szóstą ofiarę, to 59-letni mieszkaniec Brzegu, który kierował drugim pojazdem.

O nowych ustaleniach poinformował w sobotę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar.

Chodzi o wypadek, do którego doszło w środę w Zielęcicach pod Brzegiem, przy skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych. W nieustalonych do tej pory okolicznościach czołowo zderzyły się ford kuga, którym jechał 59-letni mieszkaniec Brzegu, i volkswagen passat.

Volkswagen stanął w płomieniach, zginęło pięć osób, które nim jechało. Na miejscu zmarł także kierowca forda.

Wypadek na Opolszczyźnie
Wypadek na Opolszczyźnie
Źródło: TVN24

Śledczy nie mówią o przebiegu wypadku

Jak powiedział rzecznik opolskiej prokuratury, uzyskano informacje, że volkswagenem podróżowali obywatele Ukrainy. W celu ustalenia ich tożsamości najprawdopodobniej konieczne będą testy DNA. W poniedziałek będzie ustalany termin sekcji zwłok ofiar wypadku.


Zginęło sześć osób. Ustalili dane jednego z kierowców

Zginęło sześć osób. Ustalili dane jednego z kierowców

Sześć osób zginęło. Śledztwo prokuratury

Sześć osób zginęło. Śledztwo prokuratury

Prokuratura nie wypowiada się na temat przebiegu i przyczyn wypadku do czasu zakończenia pracy przez powołanego w tym celu biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków.

Autorka/Autor: MAK/b

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24


