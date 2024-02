Utknął na przejeździe kolejowym. "Krzyczeliśmy, żeby zostawił samochód i ratował siebie"

- Było późno i padał deszcz, ale kiedy dojechaliśmy do przejazdu kolejowego, zauważyliśmy, że na torach stoi samochód, a obok niego mężczyzna, machający rękami i wzywający pomocy. Zatrzymaliśmy się, po nas zatrzymały się też chyba dwa inne auta i w kilka osób próbowaliśmy pomóc - zrelacjonowała w rozmowie z redakcją Kontaktu 24. - Niestety bezskutecznie, bo okazało się, że samochód całkiem się zaklinował i nie było możliwości, aby go ruszyć - mówiła.

"Krzyczeliśmy, żeby ratował siebie"

Pani Karolina skontaktowała się z narzeczonym, "który pracował na kolei". Poradził jej, by w kierunku nadjeżdżającego pociągu wykonywała okrągłe znaki świetlne i tak poinformować maszynistę, by się zatrzymał. Podkreślił też, że kluczowe jest zawiadomienie służb.

- Ten pan cały czas nie chciał zostawić auta, wszyscy inni odsunęli się poza szlaban, który zaczął się opuszczać, a on jakby w szoku, cały czas myślał, że uda mu się wyciągnąć samochód. Krzyczeliśmy do niego, żeby zostawił samochód i ratował siebie, ale zamiast tego zaczął świecić światłami pojazdu - opisuje czytelniczka.

- W pewnej chwili podbiegł do niego mój tata, który chciał go odciągnąć, ale nawet to nie pomogło, więc zaczęłam krzyczeć do niego, aby wracał. Na szczęście po chwili zorientowaliśmy się, że pociąg zaczął zwalniać. Maszynista musiał zobaczyć nasze znaki i zdążył się zatrzymać - zaznaczyła.