Wyprzedzał na przejściu i skrzyżowaniu. 24 punkty i tysiące złotych mandatu
Kilka dni temu policjanci strzeleckiej grupy "SPEED" podczas patrolu ulic w miejscowości Zawadzkie zauważyli kierowcę volkswagenem, który swoim zachowaniem stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.
"Kierowca volkswagena wyprzedzał inne pojazdy bezpośrednio na dwóch przejściach dla pieszych, a także na skrzyżowaniu. Dodatkowo mężczyzna poruszał się z prędkością 82 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę" - informuje policja w Strzelcach Opolskich.
Został ukarany
Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą siedział 21-letni mieszkaniec gminy Zawadzkie. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym na kwotę 5600 złotych, a jego konto trafiła aż 24 punkty karne.
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Źródło: tvn24.pl