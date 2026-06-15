Opole Wyprzedzał na przejściu i skrzyżowaniu. 24 punkty i tysiące złotych mandatu Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wyprzedzał na przejściu i skrzyżowaniu, dostał ponad 5 tysięcy mandatu Źródło wideo: Opolska policja Źródło zdj. gł.: KPP w Strzelcach Opolskich

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Kilka dni temu policjanci strzeleckiej grupy "SPEED" podczas patrolu ulic w miejscowości Zawadzkie zauważyli kierowcę volkswagenem, który swoim zachowaniem stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

"Kierowca volkswagena wyprzedzał inne pojazdy bezpośrednio na dwóch przejściach dla pieszych, a także na skrzyżowaniu. Dodatkowo mężczyzna poruszał się z prędkością 82 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę" - informuje policja w Strzelcach Opolskich.

Wyprzedzał na przejściu i skrzyżowaniu, został ukarany Źródło zdjęcia: KPP w Strzelcach Opolskich

Został ukarany

Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą siedział 21-letni mieszkaniec gminy Zawadzkie. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym na kwotę 5600 złotych, a jego konto trafiła aż 24 punkty karne.

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