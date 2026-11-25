Auto dachowało i stanęło w ogniu. Nie żyje jedna osoba
Do wypadku doszło w środę przed godziną 8 na 126. kilometrze trasy między Opolem a Kluczborkiem.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód zjechał z drogi do rowu, uderzył w betonowy przepust, dachował i stanął w płomieniach. Niestety kierowca zginął - przekazała aspirant Ewelina Karpińska z biura prasowego opolskiej policji.
Policjanci zabezpieczają ślady na miejscu zdarzenia. Ustalają również tożsamość ofiary.
W związku z działaniami służb na miejscu droga jest zablokowana. Wyznaczono dwa objazdy.
- W miejscowości Bierdzany, zalecamy skręcić na rondzie w kierunku Zakrzowa. Z kolei od strony miejscowości Jałowa, proponujemy, żeby również na rondzie kierować się na Opole lub Łubniany - tłumaczy aspirant Karpińska.
Źródło: tvn24.pl
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