Opole Auto dachowało i stanęło w ogniu. Nie żyje jedna osoba Aleksandra Arendt-Czekała |

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Opole

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Do wypadku doszło w środę przed godziną 8 na 126. kilometrze trasy między Opolem a Kluczborkiem.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód zjechał z drogi do rowu, uderzył w betonowy przepust, dachował i stanął w płomieniach. Niestety kierowca zginął - przekazała aspirant Ewelina Karpińska z biura prasowego opolskiej policji.

Kierowcy zginął na miejscu Źródło zdjęcia: KMP Opole

Policjanci zabezpieczają ślady na miejscu zdarzenia. Ustalają również tożsamość ofiary.

W związku z działaniami służb na miejscu droga jest zablokowana. Wyznaczono dwa objazdy.

- W miejscowości Bierdzany, zalecamy skręcić na rondzie w kierunku Zakrzowa. Z kolei od strony miejscowości Jałowa, proponujemy, żeby również na rondzie kierować się na Opole lub Łubniany - tłumaczy aspirant Karpińska.