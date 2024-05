czytaj dalej

Na lotnisku Dallas-Fort Worth w Teksasie doszło we wtorek do groźnego zdarzenia. Podczas burzy silny wiatr przesunął samolot pasażerski, stojący na płycie lotniska. Jedno ze skrzydeł prawie uderzyło w rozwinięty rękaw dla pasażerów. Widać to na nagraniu.