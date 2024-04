Dane ze wszystkich obwodów w wyborach. Sytuacja w sejmikach

Znamy pełne wyniki wyborów samorządowych. Późnym wieczorem PKW opublikowała na swojej stronie internetowej dane ze 100 proc. obwodów. W sejmikach w siedmiu województwach największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, w pozostałych dziewięciu - Koalicja Obywatelska. Nie wszędzie tam, gdzie PiS zdobył najwyższe poparcie, politycy Kaczyńskiego mają jednak komfortową sytuację - na Podlasiu do rządzenia potrzebują radnego Konfederacji, na Mazowszu i w Łódzkiem bardziej prawdopodobne jest przejęcie władzy przez koalicję KO i Trzeciej Drogi, bo PiS nie ma tam samodzielnej większości. W takim układzie PiS miałby władzę w pięciu województwach, a koalicja 15 października w jedenastu.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa opolskiego

Według oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach do sejmiku województwa opolskiego najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska - 36,47 proc. (liczba głosów 119 918). PiS na drugim miejscu z wynikiem 25,30 procent (liczba głosów 83 187). Na trzecim miejscu Śląscy Samorządowcy, którzy zdobyli 16,22 proc. (liczba głosów 53 338).

Czwarte miejsce zdobyła Trzecia Droga z wynikiem 9,34 proc., a piąte KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 5,93 proc.

Lewica z wynikiem 3,63 proc., KW Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 2,02 proc. i KW PL!SP - 1,09 proc. - znalazły się poniżej progu wyborczego.

Takie wyniki oznaczają, że Koalicja Obywatelska wprowadzi do opolskiego sejmiku 14 radnych (o jednego więcej niż w roku 2018), PiS - 10 (taki sam wynik jak ostatnio), a Śląscy Samorządowcy otrzymają pięć mandatów (tyle samo co Mniejszość Niemiecka w poprzednich wyborach samorządowych - to to samo ugrupowanie pod innym szyldem). Trzecia Droga straciła jeden mandat, zostając z jednym przedstawicielem w sejmiku.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego

W województwie kujawsko-pomorskim według oficjalnych wyników PKW również zwyciężyła Koalicja Obywatelska. Zdobyła poparcie 38,30 wyborców. Na drugim miejscu, z wynikiem 28,15 proc. znalazł się PiS. Za nimi uplasowała się Trzecia Droga z wynikiem 17,18 proc. poparcia. Czwarte miejsce zdobyła Lewica z wynikiem 6,86 proc. głosów, a piąte Konfederacja 6,54 proc.

Poniżej progu wyborczego znaleźli się: Bezpartyjni samorządowcy - 1,55 proc., Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców - 1,20 proc. i Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 0,23 proc.

W przeliczeniu na mandaty oznacza to 14 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, 11 dla Prawa i Sprawiedliwości oraz 5 dla Trzeciej Drogi.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa lubelskiego

Mieszkańcy województwa lubelskiego najchętniej wsparli w regionie Prawo i Sprawiedliwość. PiS otrzymało 47,17 proc. poparcia (390 132 głosy). Koalicja Obywatelska - wicelider zestawienia - uzyskała zaledwie 19,18 proc. (158 656 głosów), a Trzecia Droga - 15,19 proc. (125 667 głosów). Kolejni są: Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy z poparciem na poziomie 8,66 proc. (71 612 głosów), Lewica, na którą zagłosowało 4,73 proc. wyborców (39 122 głosy) i Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" z poparciem 2,96 proc. (24 497 głosów). Poniżej jednego procenta poparcia otrzymały komitety Normalny Kraj, PL!SP, Koalicja Samorządowa OK Samorząd i Ruch Naprawy Polski.

Z opublikowanych przez PKW danych wynika, że w 33-osobowym sejmiku województwa lubelskiego aż 21 miejsc będzie należeć do radnych Prawa i Sprawiedliwości. Oprócz PiS w regionalnym samorządzie zasiądzie też sześcioro radnych Koalicji Obywatelskiej i pięcioro radnych Trzeciej Drogi, a także jeden radny Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Tym samym PiS zyskało troje radnych względem 2018 roku, Koalicja Obywatelska pomniejszy swój klub o jednego przedstawiciela, a Trzecia Droga straci dwóch względem samodzielnego w poprzednich wyborach PSL-u. Z sejmikiem pożegnał się też jedyny w mijającej kadencji radny SLD - Lewicy Razem.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa lubuskiego

Koalicja Obywatelska potrzebuje w województwie lubuskim Trzeciej Drogi, by móc rządzić - wynika z danych PKW. KO uzyskała w tym regionie poparcie na poziomie 34,73 proc. (121 853 głosy), z kolei drugie Prawo i Sprawiedliwość - 25,04 proc. (87 845 głosów). 18,67 proc. krzyżyków na kartach do głosowania skreślono przy nazwiskach kandydatów Trzeciej Drogi (to 65 517 głosów). Lewica uzyskała niezły wynik 8,33 proc (29 220), który nie pozwala jednak w tym regionie na objęcie mandatu. Podobnie wygląda sytuacja w komitetach: Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy (6,24 proc., 21 885 głosów), SLD (3,75 proc., 13 169 głosów), Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" (8506 głosów).

Poniżej jednego procenta w wyborach do sejmiku województwa lubuskiego uzyskały komitety PL!SP (0,41 proc., 1447 głosów), Ruch Naprawy Polski (0,22 proc., 788 głosów) i Koalicja Samorządowa OK Samorząd (0,17 proc., 612 głosów).

Takie wyniki oznaczają, że Koalicja Obywatelska wprowadzi do lubuskiego sejmiku 14 swoich przedstawicieli, PiS - 10, a Trzecia Droga - sześcioro.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa podlaskiego

W województwie podlaskim Prawo i Sprawiedliwość nie tylko wygrało z Koalicją Obywatelską, ale wręcz przebiło swój wynik sprzed sześciu lat. Na kandydatów PiS do sejmiku zagłosowało w tym roku 43,47 proc. wyborców (194 341 głosów). KO otrzymało 22,75 proc. poparcia (101 717 głosów). Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga z wynikiem 16,45 proc. (73 532 głosów). Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy na czwartej lokacie uplasował się z poparciem na poziomie 9,95 proc. (44 503 głosów), a Lewica na piątej, zdobywając 3,43 proc. (15 321 głosów).

Dalej znalazły się komitety: Obywatele dla Obywateli (1,92 proc., 8590 głosów), Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" (1,38 proc., 6175 głosów), Normalny Kraj (0,28 proc., 1230 głosów), PL!SP (0,21 proc., 951 głosów) i Koalicja Samorządowa OK Samorząd (0,16 proc., 698 głosów).

Mimo wyższego niż wcześniej wyniku PiS stracił samodzielną większość w sejmiku, wprowadzając 15 radnych (o 1 mniej niż w 2018 r.). KO wprowadzi ośmioro przedstawicieli (również o 1 mniej). Radnych zyskały Trzecia Droga, która otrzymała sześć mandatów (o 1 więcej) i Konfederacja, która będzie miała jednego reprezentanta w sejmiku. Dotąd nie miała żadnego.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa podkarpackiego

PiS wygrało zdecydowanie w województwie podkarpackim, uzyskując 51,96 proc. poparcia (432 409 głosów). Na drugiej pozycji, choć daleko w tyle, uplasowała się KO, uzyskując 16,26 proc. poparcia (135 354 głosów), a podium zamknęła Trzecia Droga z wynikiem 12,35 proc. (102 778 głosów). Na Konfederację i Bezpartyjnych Samorządowców zagłosowało 9,91 proc. mieszkańców Podkarpacia (82 493 głosów), a na Lewicę - 3,82 proc. (31 829 głosów).

Stawkę zamykają trzy ugrupowania z najniższym poparciem w tym regionie: Ruch Obrony Polski (2,76 proc., 22 953 głosów), Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" (2,75 proc., 22 877 głosów) i PL!SP (0,19 proc., 1580 głosów).

Choć PiS ma zdecydowaną przewagę w tych wyborach, partia Kaczyńskiego wprowadzi "zaledwie" 21 radnych do sejmiku, czyli o 4 mniej niż w roku 2018. Koalicja Obywatelska z sześcioma mandatami zyskała jeden względem poprzednich wyborów, podobnie Trzecia Droga (trzy mandaty), z kolei Konfederacja wchodzi do sejmiku po raz pierwszy i od razu z dwoma mandatami.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa śląskiego

Województwo śląskie zostało w tych wyborach odbite przez Koalicję Obywatelską - w ostatnich wyborach to PiS uzyskał tam większość. Tym razem na Górnym Śląsku KO otrzymała poparcie na poziomie 32,41 proc. (508 171 głosów), a PiS - 31,09 proc. (487 588 głosów). Trzecia Droga otrzymała 10,62 proc. (166 502 głosy), a Lewica 8,22 proc. (128 840 głosów). Kolejna jest Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy z poparciem rzędu 6,86 proc. (107 496 głosów).

Lokalne komitety Ruch Autonomii Śląska oraz Ślonzoki Razem otrzymały kolejno 3,21 proc. (50 361 głosów) i 2,34 proc. poparcia (36 730). Na Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" zagłosowało 2,3 proc. (36 105 głosów) wyborców. Aż osiem komitetów uzyskało mniej niż jeden procent poparcia: Ruch Obrony Polski, Normalny Kraj, Ruch Naprawy Polski, Inicjatywa Obywatelska, Koalicja Samorządowa OK Samorząd, PL!SP, Ruch Konarskiego i Samoobrona.

Koalicji Obywatelskiej udało się zdobyć o dwa mandaty więcej niż Prawu i Sprawiedliwości: KO będzie miała 20 radnych, a PiS - 18. Do sejmiku wejdą także prawdopodobni koalicjanci ugrupowania Donalda Tuska - Trzecia Droga (pięcioro radnych) i Lewica (dwoje radnych).

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa dolnośląskiego

W wyborach do sejmiku województwa dolnośląskiego najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska - 33,52 proc. (349 827 głosów). PiS na drugim miejscu z wynikiem 27,48 procent (286 807 głosów). Na trzecim miejscu Trzecia Droga, która zdobyła 11,43 proc. (119 315 głosów). Czwarte miejsce zdobyło Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 10,55 proc. (110 053 głosów), piąte Lewica – 7,05 proc. (73 567 głosów), a szóste Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 6,19 proc. (64 585 głosów).

Koalicja Samorządowa OK Samorząd z wynikiem 2,32 proc., PL!SP - 0,73 proc. i Normalny Kraj – 0,73 proc. znalazły się poniżej progu wyborczego.

Takie wyniki dają koalicji 15 października możliwość spokojnych rządów na Dolnym Śląsku. Koalicja Obywatelska otrzyma najwięcej, bo 15 mandatów, podczas gdy PiS o dwa mniej, czyli 13. Czterech swoich radnych wprowadzi Trzecia Droga, trzech - Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy", a jednego - Lewica.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa małopolskiego

W wyborach do sejmiku województwa małopolskiego zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość - partia wprowadzi jednak do regionu mniej radnych niż sześć lat temu. PiS uzyskał wynik 43,9 proc. (581 510 głosów), podczas gdy druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska 25,9 proc. (343 649 głosów). Na Trzecią Drogę zagłosowało 12,4 proc. wyborców (164 198 głosów), a na Konfederację i Bezpartyjnych Samorządowców - 7,95 proc. (105 377 głosów). Lewicę wybrało 4,74 proc. głosujących (62 755 głosów).

Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" cieszą się poparciem 2,61 proc. mieszkańców Małopolski (34 619 głosów). Komitet Normalny Kraj uzyskał wynik 1,16 proc. (15 428 głosów), Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1,03 proc. (13 608 głosów), Błękitna Polska - 0,22 proc. (2883 głosów), a PL!SP - 0,05 proc. (719 głosów).

Tym samym w sejmiku województwa małopolskiego zasiądzie 21 radnych Prawa i Sprawiedliwości, 12 radnych Koalicji Obywatelskiej i sześcioro radnych Trzeciej Drogi. Pozostałe ugrupowania nie biorą udziału w podziale mandatów.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa pomorskiego

W województwie pomorskim ze znaczną przewagą z Prawem i Sprawiedliwością zwyciężyła Koalicja Obywatelska. KO otrzymało poparcie 43,83 proc. Pomorzan, podczas gdy PiS jedynie 25,70 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga, która uzyskała 10,32 proc. poparcia. Powyżej progu wyborczego znalazły się również: Konfederacja (6,63 proc.) i Lewica (6,25 proc.). Poniżej progu znalazły się: Samorządne Pomorze (3,83 proc.), Bezpartyjni samorządowcy (3,05 proc.), Ruch Naprawy Polski (0,24 proc.) i PL!SP (0,14 proc.).

Wynik, jaki otrzymała Koalicja Obywatelska, pozwala na samodzielne rządy na Pomorzu. Do sejmiku województwa KO wprowadzi aż 20 swoich radnych, czyli dwukrotnie więcej od 10-osobowej reprezentacji Prawa i Sprawiedliwości. Trzeciej Drodze przypadną zaledwie trzy mandaty w 33-osobowym gremium.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa wielkopolskiego

W województwie wielkopolskim zwyciężyła Koalicja Obywatelska, uzyskując 32,01 proc. poparcia (418 594 głosów). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, otrzymując poparcie 26,90 proc. mieszkańców Wielkopolski (351 828 głosów). Tuż za nimi znalazła się Trzecia Droga, która zdobyła 17,49 proc. głosów (228 684). Powyżej progu wyborczego znalazła się również Lewica - 7,64 proc. głosów. i Konfederacja - 6,61 proc. Progu nie przekroczyły: Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 4,30 proc. głosów, Bezpartyjni Samorządowcy - 3,00 proc., Normalny Kraj - 1,43 proc. oraz PL!SP - 0,62 proc.

W przeliczeniu na mandaty, po 15 mandatów zdobyły KO i PiS, siedem Trzecia Droga i dwa Lewica.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

Koalicja Obywatelska otrzymała największe poparcie w województwie warmińsko-mazurskim - 34,9 proc. (173 053 głosów). Prawo i Sprawiedliwość uplasowało się na drugiej pozycji z 30,73 proc. poparcia (152 370 głosów). Trzecia Droga zajęła ostatnie miejsce podium z wynikiem 16,62 proc. (62 420 głosów), z kolei na Konfederację i Bezpartyjnych Samorządowców zagłosowało 7,47 proc. wyborców (37 011 głosów). Lewicę poparło 6,3 proc. osób, które poszły w niedzielę na wybory (31 238 głosów), Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 2,65 proc. (13 156 głosów), a komitety Normalny Kraj oraz PL!SP odpowiednio 1,04 proc (5176 głosów) oraz 0,28 proc. (1336 głosów).

W sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego zwycięska Koalicja Obywatelska może jednak rządzić wyłącznie razem z Trzecią Drogą. KO wprowadzi do regionu 13 swoich radnych, PiS niewiele mniej, bo 11, a Trzecia Droga - sześcioro. Oznacza to, że teraz TD będzie mieć o jednego radnego mniej niż PSL po roku 2018. Jednego przedstawiciela zyskała Koalicja Obywatelska, z kolei reprezentacja PiS pozostała bez zmian.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa mazowieckiego

W województwie mazowieckim nieznacznie na prowadzeniu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem rzędu 33,16 proc. (750 998 głosów) - politycy Koalicji Obywatelskiej nie zostali daleko w tyle, otrzymując 31,52 proc. (713 838 głosów). Dalej znalazła się Trzecia Droga z poparciem w skali 16,54 proc.

Na jednocyfrowe wyniki zapracowali kandydaci do sejmiku z komitetów Lewicy (6,94 proc., 157 178 głosów), Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców (6,84 proc., 154 815 głosów) i Stowarzyszenia "Bezpartyjni Samorządowcy". Poniżej jednego procenta poparcia uzyskały ugrupowania: Ruch Naprawy Polski, Normalny Kraj, KW Związku Słowiańskiego, Stowarzyszenie Obywatele i Sprawiedliwość, Samoobrona RP i Koalicja Samorządowa OK Samorząd.

Takie wyniki pozwalają politykom PiS wejść w niemałej reprezentacji do sejmiku województwa - będą mieć w nim 22 radnych. Koalicja Obywatelska zdobędzie o trzy mandaty mniej, czyli 19. Trzecia Droga wprowadzi ośmioro radnych, a Lewica i Konfederacja po jednym. PiS stracił troje swoich przedstawicieli względem wyborów w 2018 roku, z kolei Koalicja Obywatelska cieszy się jednym mandatem więcej niż przed sześcioma laty. PSL - teraz jako składowa Trzeciej Drogi - utrzymał swoją ośmioosobową reprezentację w sejmiku województwa mazowieckiego.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa zachodniopomorskiego

Z danych opublikowanych na stronie PKW wynika, że Koalicja Obywatelska w sejmiku województwa zachodniopomorskiego będzie mogła rządzić samodzielnie. KO uzyskała w regionie 38,88 proc. poparcia (227 666 głosów), podczas gdy PiS zaledwie 25,05 proc. (146 687 głosów. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga z wynikiem 10,61 proc. (62 147 głosów).

Na czwartej pozycji w Zachodniopomorskiem uplasowała się Koalicja Samorządowa OK Samorząd, na którą zagłosowało 8,41 proc. wyborców (49 217 głosów). Lewica uzyskała wynik 7,87 proc. (46 062), a Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 5,65 proc. (33 065 głosów). KW Normalny Kraj uzyskał 1,39 proc. (8144 głosy), Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 1,19 proc. (6970 głosów), a Dobro Gminy oraz PL!SP odpowiednio 0,6 proc. (3499 głosów) i 0,36 proc. (2105 głosów).

Koalicja Obywatelska uzyska 16 mandatów i nie będzie potrzebowała koalicjantów do rządzenia w 30-osobowym sejmiku. Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi w regionie dziewięcioro radnych, a Trzecia Droga i Koalicja Samorządowa OK Samorząd - po jednym.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do sejmiku województwa świętokrzyskiego

Sejmik województwa świętokrzyskiego będzie w nowej kadencji samorządu zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Z danych PKW wynika, że w tym regionie PiS otrzymało równe 42 proc. poparcia (212 046 głosów). Sytuacja w tym województwie jest wyjątkowa, bo na pozycji wicelidera nie znalazła się Koalicja Obywatelska, a Trzecia Droga, otrzymując 21,71 proc. poparcia (109 606 głosów). KO jest dopiero trzecia z wynikiem 18,72 proc. (94 520 głosów). O połowę mniej ma Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy (9,15 proc., 46 168 głosów).

Pod progiem wyborczym znalazła się Lewica z poparciem na poziomie 4,08 proc. (20 615 głosów), a także Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" (1,79 proc., 9020 głosów). Następnie znalazły się komitety: Koalicja Samorządowa OK Samorząd (1,23 proc., 6221 głosów), Ruch Naprawy Polski (1,14 proc., 5732 głosy) i PL!SP (0,18 proc., 907 głosów).

Takie wyniki wyborów sprawiają, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło w świętokrzyskim sejmiku niepodzielnie - odzyska tym samym władzę, którą utraciło po przejściu części radnych na stronę opozycji w mijającej kadencji. PiS wprowadzi 16 radnych (tyle samo, co w 2018 roku), Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga po sześciu (ostatnio KO miała troje, a PSL dziewięcioro), a Konfederacja - jednego, wchodząc do tego sejmiku po raz pierwszy.

Wyniki z 2018 roku

W 2018 roku w wyborach do sejmiku województwa opolskiego również zwyciężyła Koalicja Obywatelska, drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na trzecim uplasowała się Mniejszość Niemiecka. Wtedy mandaty rozłożyły się następująco: PO. Nowoczesna - 13 mandatów (29,45 proc. poparcia), PiS - 10 mandatów (25,77 proc.), PSL - dwa mandaty (10,72 proc.), a Mniejszość Niemiecka - pięć (14,64 proc.). Mandat otrzymał również Koalicyjny Komitet Lewicy, która uzyskała 9 proc. głosów.

W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego w poprzednich wyborach najwięcej głosów także zdobyła Koalicja Obywatelska. Uzyskała wówczas poparcie 34,66 proc. wyborców. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość (28,27 proc.), zaś na trzecim Polskie Stronnictwo Ludowe (14,31 proc.). Mandaty rozłożyły się wówczas w następujący sposób: Koalicja Obywatelska - 14 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość - 11 mandatów, Polskie Stronnictwo Ludowe - 4 mandaty, a Koalicyjny Komitet Lewicy - 1 mandat.

W województwie lubuskim w 2018 roku wygrała również Koalicja Obywatelska zdobywając poparcie w wysokości 29,92 proc. głosów. Drugie miejsce przypadło z kolei Prawu i Sprawiedliwości (25,11 proc. głosów), następni byli Bezpartyjni Samorządowcy (13,17 proc.), PSL poprało (12,43 proc. wyborców) a SLD-Lewicę Razem - 9,59 proc. Wtedy mandaty rozłożyły się następująco: 11 dla Koalicji Obywatelskiej, 9 mandatów dla PiS, 4 dla PSL, 4 dla Bezpartyjnych Samorządowców, 2 dla SLD-Lewicy Razem.

Prawo i Sprawiedliwość w województwie lubelskim otrzymało w tych wyborach wyższe niż przed sześcioma laty poparcie - wówczas PiS uzyskał 44,04 proc. głosów (385 422), a Koalicja Obywatelska miała 18,19 proc. (159 167 głosów). Wiceliderem było jednak nie KO, a PSL z wynikiem 19,3 proc. (168 921 głosów). W podziale mandatów uczestniczył w 2018 roku także komitet SLD Lewica Razem, który uzyskał 5,89 proc. poparcia (51 520 głosów). Tym sposobem PiS miało w sejmiku 18 radnych, KO i PSL po siedmioro, a SLD - jednego.

W wyborach samorządowych w 2018 roku PiS miał w województwie podlaskim procentowo słabsze poparcie niż obecnie: 41,64 proc. (195 188 głosów). Druga była Koalicja Obywatelska, uzyskując 24,14 proc. poparcia (113 137 głosów), a podium zamykało Polskie Stronnictwo Ludowe, uzyskując wynik 15,66 proc. (73 386 głosów). To jedyne ugrupowania, które uczestniczyły w podziale mandatów. PiS wprowadził wtedy do sejmiku 16 radnych, KO - dziewięcioro, a PSL - pięcioro.

W województwie podkarpackim z kolei przewaga PiS nieznacznie stopniała względem roku 2018. W poprzednich wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość otrzymało w wyborach do tamtejszego sejmiku 52,25 proc. poparcia (443 439 głosów), a Koalicja Obywatelska 13,44 proc. (114 100 głosów). PSL był trzeci, zdobywając 11,88 proc. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło w poprzedniej kadencji 25 radnych, KO - pięcioro, a PSL - troje.

Województwo śląskie w wyborach samorządowych w 2018 roku zostało przejęte przez Prawo i Sprawiedliwość (po przejściu radnego Wojciecha Kałuży do PiS), które uzyskało wtedy poparcie na poziomie 32,11 proc. (560 075 głosów). Druga była Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,83 proc. Na podział mandatów załapały się jeszcze komitety SLD Lewica Razem (8,31 proc., 144 878 głosów) i PSL (5,15 proc., 89 879 głosów). PiS wprowadził 22 radnych, KO - 20 (licząc razem z Wojciechem Kałużą), SLD - dwoje, a PSL - jednego.

W 2018 roku w sejmiku województwa dolnośląskiego większość mieli kandydaci z komitetu Prawa i Sprawiedliwości (28,5 procent głosów), którzy wyprzedzili kandydatów z Koalicji Obywatelskiej (25,8 procent). Wtedy PiS zdobyło 14 mandatów w 36-osobowym sejmiku województwa dolnośląskiego. KO miała 13 mandatów, natomiast Bezpartyjni Samorządowcy - 6, KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska -2, a PSL jeden. W poprzedniej kadencji PiS zdobyło najwięcej mandatów, ale do samodzielnego rządzenia zabrakło mu pięciu, dlatego utworzył koalicję z Bezpartyjnymi Samorządowcami.

Sejmik województwa małopolskiego w 2018 roku odbiło z rąk koalicji PO-PSL Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując wynik 43,55 proc. (597 432 głosów) i wprowadzając 24 radnych. Koalicja Obywatelska otrzymała wtedy poparcie na poziomie 22,66 proc. (310 870 głosów), co pozwoliło na 11 mandatów. Kolejne było PSL z wynikiem 10,03 proc. (137 617 głosów) i czterema mandatami. Pozostałe ugrupowania nie wprowadziły nikogo do sejmiku.

W 2018 roku w województwie pomorskim zwyciężyła Koalicja Obywatelska, zdobywając poparcie 40,7 proc. wyborców. Tuż za nimi uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowało 27,84 proc. głosujących. Trzecie miejsce, z wynikiem 8,33 proc. uzyskało Polskie Stronnictwo Ludowe. Czwarte i piąte miejsca przypadły Lewicy Razem (6,59 proc.) i Kukiz '15 (5,24 proc.). Poniżej progu wyborczego znalazły się: Bezpartyjni Samorządowcy (3,03 proc.), Wolność w Samorządzie (2,83 proc.), Partia Razem (2,21 proc.), Ruch Narodowy RP (1,64 proc.) i Partia Zieloni (1,59 proc.). Aż 18 mandatów przypadło wówczas Koalicji Obywatelskiej, Prawo i Sprawiedliwość zdobył ich 13, natomiast dla PSL-u, zostały już tylko 2. W woj. wielkopolskim wygrała Koalicja Obywatelska. Przekonała do siebie aż 29,66 proc. wyborców. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 27,84 proc. głosów. Na trzecim miejscu znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe, uzyskując poparcie 14,52 proc. głosujących. Powyżej progu wyborczego znalazły się: Lewica Razem (9,31 proc.), Bezpartyjni Samorządowcy (6,08 proc.) i Kukiz '15 (5,23 proc.). Progu nie przekroczyły: Partia Razem (1,78 proc.), Partia Zieloni (1,56 proc.), Wolność w Samorządzie (1,53 proc.), Ruch Narodowy RP (1,26 proc.) i Wolni i Solidarni (1,23 proc.).

Mandaty przypadły: Koalicji Obywatelskiej (15), Prawu i Sprawiedliwości (13), Polskiemu Stronnictwu Ludowemu (7), Lewicy Razem (3) oraz Bezpartyjnym Samorządowcom (1).

Wyniki wyborów samorządowych 2024 nie odbiegają znacząco od sytuacji, która w województwie warmińsko-mazurskim miała miejsce po wyborach z roku 2018. Wówczas Koalicja Obywatelska otrzymała 30,4 proc. poparcia (162 173 głosów), co dało temu ugrupowaniu 12 mandatów. Drugi był PiS z wynikiem 28,15 proc. (150 169 głosów) - partia Kaczyńskiego wprowadziła do sejmiku 11 radnych. Swoją reprezentację miało także Polskie Stronnictwo Ludowe, które dzięki poparciu 19,64 proc. wyborców (104 757 głosów) wprowadziło do sejmiku siedmioro radnych.

Prawo i Sprawiedliwość co prawda wygrało w 2018 roku wybory do sejmiku województwa mazowieckiego, jednak wynik 34,04 proc. (815 942 głosy) nie pozwolił tej partii na rządzenie. PiS zdobył 24 mandaty, podczas gdy 27,66 proc. poparcia Koalicji Obywatelskiej (662 994 głosy) przełożyło się na 18 radnych, 13,15 proc. Polskiego Stronnictwa Ludowego (315 287 głosów) na ośmioro, a 6,24 proc. Bezpartyjnych Samorządowców (149 551 głosów) na jedno miejsce w sejmiku.

W sejmiku województwa zachodniopomorskiego Koalicja Obywatelska wygrała również w wyborach samorządowych w 2018 roku, jednak wówczas potrzebowała do bezwzględnej większości koalicjantów. KO wprowadziła sześć lat temu do regionalnego parlamentu 13 radnych (otrzymując 32,04 proc. poparcia, 204 979 głosów). PiS niewiele tracił względem KO - Prawo i Sprawiedliwość przekonało w Zachodniopomorskiem 26,8 proc. wyborców (171 439 głosów), wprowadzając 11 radnych. Troje przedstawicieli zyskał wówczas komitet Bezpartyjnych Samorządowców (13,7 proc., 87 652 głosy), dwoje - Polskiego Stronnictwa Ludowego (9,68 proc., 61 940 głosów), a jednego - SLD Lewica Razem (9,08 proc., 58 110 głosów).

PiS, które uzyskało 16 mandatów w województwie świętokrzyskim w 2018 roku, w trakcie kadencji straciło władzę w sejmiku po odejściu części radnych na stronę opozycji. W poprzednich wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 38,4 proc. poparcia (206 697 głosów), z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe - wicelider sprzed sześciu lat - 25,52 proc. (137 372 głosy), tym samym uzyskując dziewięć mandatów. Koalicja Obywatelska cieszyła się poparciem zaledwie 11,79 proc. wyborców (63 456), co pozwoliło na wprowadzenie trojga radnych wojewódzkich. W sejmiku był wtedy jeszcze jeden przedstawiciel SLD Lewicy Razem (6,16 proc., 33 141 głosów) i jeden radny Projektu Świętokrzyskie Bogdana Wenty (5,26 proc., 28 314 głosów).

