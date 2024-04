czytaj dalej

Wyniki wyborów samorządowych w całym kraju spływają z kolejnych województw. - Mam nadzieję, że sobie poradzimy - mówi o sejmikach Zbigniew Kuźmiuk, dodając, że PiS "jest otwarty" na rozmowy i chce rządzić. Ryszard Petru z Polski 2050 "wykluczył jakąkolwiek współpracę Trzeciej Drogi z PiS-em na poziomie sejmików". - To, że ktoś się uśmiecha i próbuje się do kogoś zalecać, to nie znaczy, że ta druga strona musi odpowiadać pozytywnie - dodał.