Wykolejenie lokomotywy w województwie opolskim. Są utrudnienia

Jak powiedział dyżurny KW PSP w Opolu, na trasie kolejowej pomiędzy Opolem a Suchym Borem wykoleiła się lokomotywa elektryczna. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej oraz policja.
Jak poinformował przedstawiciel PLK S.A., spodziewane są utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Tarnowskie Góry - Opole Główne. Dla pasażerów jadących pociągami Polregio przygotowano komunikację zastępczą. Pociągi InterCity prawdopodobnie będą kierowane okrężnymi trasami.
Jak przekazał portal prostozopolskiego.pl, "lokomotywa poruszała się bez wagonów pasażerskich". W środku był tylko maszynista.
Opracował Adrian Wróbel
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock