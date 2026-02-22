Wykolejenie lokomotywy w województwie opolskim. Są utrudnienia

Województwo opolskie. Wykoleiła się lokomotywa elektryczna (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Jak powiedział dyżurny KW PSP w Opolu, na trasie kolejowej pomiędzy Opolem a Suchym Borem wykoleiła się lokomotywa elektryczna. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej oraz policja.

Jak poinformował przedstawiciel PLK S.A., spodziewane są utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Tarnowskie Góry - Opole Główne. Dla pasażerów jadących pociągami Polregio przygotowano komunikację zastępczą. Pociągi InterCity prawdopodobnie będą kierowane okrężnymi trasami.

Jak przekazał portal prostozopolskiego.pl, "lokomotywa poruszała się bez wagonów pasażerskich". W środku był tylko maszynista.

Opracował Adrian Wróbel