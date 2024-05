Uciekł z rozbitego auta, a później ze szpitala

czytaj dalej

W Dżibuti we wschodniej Afryce w ubiegłym tygodniu do środowiska uwolniono zmodyfikowane genetycznie komary, które mają pomóc w walce z malarią. Szef firmy Oxcitec, która zajmuje się modyfikacją owadów, zapewnia, że nie stanowią one zagrożenia dla ludzi i ekosystemu. To już kolejna taka próba na świecie i zapowiadane są kolejne. Od 2019 roku na całym świecie do środowiska trafił ponad miliard komarów GMO - wynika z danych amerykańskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (CDC).