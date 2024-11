Strusie biegały wzdłuż drogi, spore kłopoty ich właścicielki

czytaj dalej

To jest kredyt, więc wszelkie konsekwencje, zapis w BIK, jeżeli nie zdążymy z zapłatą, pułapka zadłużenia. To wszystko może nas dotknąć - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) Tomasz Chróstny. Odniósł się w ten sposób do rosnącej popularności tak zwanych płatności odroczonych. Ocenił, że zbyt pochopne podejście konsumentów co do tej usługi "to pułapka" i "bardzo realny problem".