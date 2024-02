Zabrakło wódki, pojechał po nią traktorem

Do zdarzenia doszło w środę, 21 lutego, na terenie jednej ze wsi powiatu strzeleckiego. Pijany mężczyzna jechał po chodniku traktorkiem ogrodowym. Jeden z mieszkańców tej samej wsi zadzwonił na policję.

Po chwili patrol strzeleckiej drogówki zatrzymał mężczyznę. Był on funkcjonariuszom dobrze znany, ponieważ kilkukrotnie był zatrzymywany podczas jazdy po pijaku. Tym razem 52-latek wydmuchał prawie 2 promile alkoholu.

Jechał traktorem po chodniku

Jak ustalili policjanci mężczyźnie zabrakło alkoholu, więc wsiadł za kierownicę traktorka i chodnikiem pojechał do pobliskiego sklepu, by uzupełnić zapasy. Jednak został zatrzymany, gdy wracał do domu. 52-latek w znajdującym się w traktorze uchwycie na kubek miał butelkę wódki.