Poszukiwany, zgłosił się na komendę. Nie przyznaje się do winy

Do tragedii doszło w gospodarstwie w miejscowości Kolembrody (woj. lubelskie). 32-latek skończył z kolegą pracę przy modernizacji silosu do suszenia kukurydzy. Mężczyźni zbierali już narzędzia, a 32-latek wsiadł do samochodu. W tym momencie na auto runął silos. Pracownik zginął na miejscu.