Opole Zderzenie betoniarki i samochodu osobowego. Jedna osoba ciężko ranna Oprac. Svitlana Kucherenko |

Betoniarka zderzyła się z osobówką w Strzelcach Opolskich Źródło wideo: Policja Strzelce Opolskie Źródło zdj. gł.: KPP w Strzelcach Opolskich

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Do wypadku z udziałem samochodu ciężarowego i osobowej Toyoty doszło przed godziną 14 na drodze krajowej numer 94 w Strzelcach Opolskich, na wysokości skrzyżowania z ulicą Cementową.

"56-letni kierujący samochodem ciężarowym marki MAN typu betoniarka, jadąc od strony Opola, wykonywał manewr skrętu w lewo w ul. Cementową. W trakcie wykonywania tego manewru doszło do zderzenia z prawidłowo jadącą z przeciwnego kierunku Toyotą, którą kierował 48-letni mężczyzna" - informuje policja w Strzelcach Opolskich.

Betoniarka zderzyła się z osobówką w Strzelcach Opolskich Źródło zdjęcia: KPP w Strzelcach Opolskich

Jak informuje policja, siła zderzenia była na tyle duża, że Toyota uderzyła w przód pojazdu ciężarowego, a jej kierowca został zakleszczony wewnątrz samochodu.

Strażacy wycinali kierowcę z rozbitego auta Źródło zdjęcia: KPP w Strzelcach Opolskich

Ciężko ranny kierowca

Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomogli wydostać poszkodowanego kierowcę z auta. 48-latek w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala w Strzelcach Opolskich. Kierujący samochodem ciężarowym był trzeźwy.

Auto rozbiło się o betoniarkę Źródło zdjęcia: KPP w Strzelcach Opolskich

Doga krajowa numer 94 w rejonie miejsca wypadku jest zablokowana. Trwa usuwanie pojazdów, a policjanci kierują ruchem przez Szymiszów do Strzelec Opolskich. Osoby wyjeżdżające ze Strzelec Opolskich w kierunku Opola również muszą liczyć się z utrudnieniami - przejazd w rejonie wiaduktu jest obecnie niemożliwy.