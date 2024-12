Doprowadził do wypadku, miał 2 promile alkoholu

czytaj dalej

Francja i Niemcy słabną w momencie, kiedy Wspólnota mająca po drugiej stronie geopolitycznego konfliktu Rosję musi zademonstrować siłę. Prowadzi to do powstania niebezpiecznej próżni na kontynencie, ale nadzieją pozostaje Polska - pisze niemiecki dziennik "Tagesspiegel". "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ocenia, że po upadku rządu w Paryżu, Francja jako stabilny partner "na razie wypada z gry", a "Sueddeutsche Zeitung" stwierdza, że niestabilność dwóch lokomotyw UE to powód do radości dla "dyktatorów i autokratów" z bezpośredniego sąsiedztwa Europy.