Leżał na przejściu dla pieszych. Tłumaczył, że wyszedł się przewietrzyć

Na portalu Przegląd Brzeski pojawiło na nagranie z kamerki samochodowej jednego z kierowców, który akurat był świadkiem tego zdarzenia w miejscowości Skarbimierz. Gdy zbliżał się do przejścia dla pieszych, okazało się, że leży na nim człowiek. Na nagraniu widać, że kierowca zatrzymał się. Po chwili mężczyzna podnosi się z jedni.
O szczegóły zapytaliśmy aspiranta sztabowego Patrycję Kaszubę, oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
- We wtorek (7 kwietnia) około godziny nad ranem policjanci z Brzegu otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który znajduje się w rejonie jednego z przejść dla pieszych w Skarbimierzu. Gdy dojechali na miejsce, mężczyzna stał bezpiecznie na poboczu. Tłumaczył, że wyszedł z domu przewietrzyć się. Wcześniej zamówił taksówkę. Wsiadł do niej w obecności funkcjonariuszy - przekazała policjantka.
Jak dodała, policjanci nie sprawdzali trzeźwości mężczyzny, ponieważ nie doszło do popełnienia przestępstwa czy wykroczenia.
