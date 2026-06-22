Opole Laweta uderzyła w pojazd służby drogowej. Jedna osoba nie żyje Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KW PSP Opole

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Przed godziną 3 nad ranem służby otrzymały informację o wypadku na 219. kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia, na wysokości miejscowości Rzędziwojowice.

- 60-letni kierujący lawetą doprowadził do zderzenia z samochodem obsługi autostrady. Niestety, w wyniku tego zdarzenia śmiertelnie ranny został 29-letni pracownik obsługi autostrady. Pomimo reanimacji mężczyzna zmarł - informuje tvn24.pl asp. Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Śmiertelny wypadek na A4 Źródło zdjęcia: KW PSP Opole

Busem służby drogowej podróżowały łącznie trzy osoby. Dwie z nich nie odniosły poważniejszych obrażeń i nie wymagały pomocy medycznej. Do szpitala trafił natomiast kierowca lawety, który został ranny w zdarzeniu.

Zderzenie lawety z samochodem służby drogowej Źródło zdjęcia: KMP Opole

Utrudnienia w kierunku Wrocławia

W kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden pas ruchu. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury.

Tragiczny wypadek na A4 Źródło zdjęcia: KMP Opole

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