Laweta uderzyła w pojazd służby drogowej. Jedna osoba nie żyje
Przed godziną 3 nad ranem służby otrzymały informację o wypadku na 219. kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia, na wysokości miejscowości Rzędziwojowice.
- 60-letni kierujący lawetą doprowadził do zderzenia z samochodem obsługi autostrady. Niestety, w wyniku tego zdarzenia śmiertelnie ranny został 29-letni pracownik obsługi autostrady. Pomimo reanimacji mężczyzna zmarł - informuje tvn24.pl asp. Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
Busem służby drogowej podróżowały łącznie trzy osoby. Dwie z nich nie odniosły poważniejszych obrażeń i nie wymagały pomocy medycznej. Do szpitala trafił natomiast kierowca lawety, który został ranny w zdarzeniu.
Utrudnienia w kierunku Wrocławia
W kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden pas ruchu. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury.