Pęknięcie szyny. Pociąg cofa się do poprzedniej stacji, w środku 400 pasażerów

Między miejscowościami Rudziniec Gliwicki a Sławięcice doszło do pęknięcia szyny na torze pierwszym. Jadący tą trasą pociąg relacji Przemyśl Główny - Świnoujście (IC Wyczółkowski) został zatrzymany i cofnięty do stacji Rudziniec Gliwicki. Ruch odbywa się po sprawnym torze.
"Dzisiaj w godzinach południowych funkcjonariusze SOK powiadomili nas o tym, że na linii kolejowej nr 137 relacji Sławięcice - Rudziniec ujawnili brak fragmentu szyny kolejowej" - napisała w mediach społecznościowych Policja Polska.
Funkcjonariusze dodali, że na miejsce niezwłocznie udali się policjanci, powiadomiona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na miejscu są też policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji.
Przyczyną prawdopodonie mróz
W pociągu podróżowało 400 osób. Byli pod opieką drużyny konduktorskiej, w składzie działało ogrzewanie i wagon restauracyjny.
Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK przekazał, że obecnie wszystko wskazuje na to, że za pęknięcie szyny jest spowodowane "czynnikiem eksploatacyjnym".
"Obecni na miejscu w trakcie oględzin specjaliści PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza. Niemniej, służby bardzo poważnie traktują każde tego typu zdarzenie i realizują czynności w niezbędnym zakresie" - przekazali z kolei policjanci.
Autorka/Autor: MAK
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK