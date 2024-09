Dramatyczna walka o Nysę. Udało się załatać jedną wyrwę, jest druga

Powódź w Polsce trwa. Dwa tysiące mieszkańców Nysy walczyło ramię w ramię ze służbami o to, by ich miasto nie zostało zalane. Do późnej nocy umacniali workami z piaskiem, a nawet kostką brukową wał przy moście Kościuszki. Nysa ma ponad 44 tysiące mieszkańców. Akcja służb i mieszkańców przyniosła pożądany skutek - udało się załatać uszkodzony wał. Służby pracują dalej, a sytuacja nie jest opanowana - pojawiła się bowiem dziura w wale przy tamie Jeziora Nyskiego.