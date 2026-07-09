Opole Uratowano nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Napisał do znajomej z internetu Oprac. Mikołaj Stępień |

Monika Horna-Cieślak: dorośli muszą zrozumieć, że dzieci mogą zachorować na depresję Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

W środę opolska policja opisała sprawę 13-latka, który za pośrednictwem platformy internetowej poinformował mieszkankę gminy Zawadzkie, swoją internetową znajomą, że znajduje się w kryzysie emocjonalnym. "Roztrzęsiony chłopak nie chciał zdradzić, gdzie mieszka, ani podać żadnych szczegółów, informując jedynie, że przebywa na terenie Polski" - opisano.

Kobieta przekazała tę informację służbom, które szybko zajęły się ustaleniem, kim jest chłopiec i gdzie mieszka. "Niespełna godzinę od otrzymania zgłoszenia, mundurowi byli w domu 13-letniego chłopca. Nastolatek w kryzysie emocjonalnym został przekazany pod opiekę specjalistów" - przekazano.

13-letni chłopiec za pomocą internetowej platformy, poinformował mieszkankę regionu o kryzysie emocjonalnym, w jakim się znajduje. Kobieta nie pozostała obojętna na wiadomości chłopca. Mundurowi mieli niespełna 2 godziny, żeby ustalić kim jest nastolatek zza ekranu oraz gdzie… pic.twitter.com/C2ikQ9WkDb — Opolska Policja (@opolskaPolicja) July 8, 2026 Rozwiń

"Dzięki zaangażowaniu internetowej znajomej, dyżurnego strzeleckiej komendy oraz policjantów z KWP Opole i KPP Wołomin pomoc dla chłopca, oddalonego o ponad 300 km, dotarła na czas. Młody mieszkaniec Mazowsza trafił pod opiekę specjalistów" - czytamy we wpisie policji w serwisie X.