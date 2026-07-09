Uratowano nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Napisał do znajomej z internetu
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W środę opolska policja opisała sprawę 13-latka, który za pośrednictwem platformy internetowej poinformował mieszkankę gminy Zawadzkie, swoją internetową znajomą, że znajduje się w kryzysie emocjonalnym. "Roztrzęsiony chłopak nie chciał zdradzić, gdzie mieszka, ani podać żadnych szczegółów, informując jedynie, że przebywa na terenie Polski" - opisano.
Kobieta przekazała tę informację służbom, które szybko zajęły się ustaleniem, kim jest chłopiec i gdzie mieszka. "Niespełna godzinę od otrzymania zgłoszenia, mundurowi byli w domu 13-letniego chłopca. Nastolatek w kryzysie emocjonalnym został przekazany pod opiekę specjalistów" - przekazano.
"Dzięki zaangażowaniu internetowej znajomej, dyżurnego strzeleckiej komendy oraz policjantów z KWP Opole i KPP Wołomin pomoc dla chłopca, oddalonego o ponad 300 km, dotarła na czas. Młody mieszkaniec Mazowsza trafił pod opiekę specjalistów" - czytamy we wpisie policji w serwisie X.