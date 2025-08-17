Logo strona główna
Opole

"Z niewiadomych przyczyn" zjechał na lewy pas. Nie żyją dwie osoby

Tragiczny wypadek w miejscowości Czaple Stare
Do tragicznego zdarzenia doszło w powiecie kluczborskim
Źródło: Google Earth
W miejscowości Czaple Stare (województwo opolskie) doszło w niedzielę do tragicznego w skutkach wypadku. W wyniku zderzenia samochodów osobowych dwie osoby zginęły na miejscu, a cztery zostały przetransportowane do szpitala.

Do wypadku doszło przed godziną 16 na drodze krajowej 42 na odcinku Kluczbork - Namysłów w miejscowości Czaple Stare w powiecie kluczborskim.

Dwie osoby nie żyją, cztery są ranne

W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych śmierć poniosły dwie osoby.

- Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem Syrena 105 jadący z Markotowa Małego zjechał z niewiadomych przyczyn na lewy pas i doprowadził do zderzenia z autem marki hyundai - poinformowała oficer prasowa Krystyna Chmielewska z komendy powiatowej w Kluczborku. Jak dodała, kierowca i pasażer Syreny zginęli na miejscu, a cztery osoby z hyundaia zostały przetransportowane do szpitala.

Na miejscu jest policja, która pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Rozdysponowano także cztery zastępy straży pożarnej.

Zablokowana droga

Droga pozostaje zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Na czas prowadzonych działań wyznaczono objazdy lokalnymi drogami.

Autorka/Autor: momo/dap

Źródło: Kontakt24, Radio Opole, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Kluczbork

