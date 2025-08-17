"Z niewiadomych przyczyn" zjechał na lewy pas. Nie żyją dwie osoby

Do tragicznego zdarzenia doszło w powiecie kluczborskim Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło przed godziną 16 na drodze krajowej 42 na odcinku Kluczbork - Namysłów w miejscowości Czaple Stare w powiecie kluczborskim.

Dwie osoby nie żyją, cztery są ranne

W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych śmierć poniosły dwie osoby.

- Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem Syrena 105 jadący z Markotowa Małego zjechał z niewiadomych przyczyn na lewy pas i doprowadził do zderzenia z autem marki hyundai - poinformowała oficer prasowa Krystyna Chmielewska z komendy powiatowej w Kluczborku. Jak dodała, kierowca i pasażer Syreny zginęli na miejscu, a cztery osoby z hyundaia zostały przetransportowane do szpitala.

Na miejscu jest policja, która pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Rozdysponowano także cztery zastępy straży pożarnej.

Zablokowana droga

Droga pozostaje zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Na czas prowadzonych działań wyznaczono objazdy lokalnymi drogami.

