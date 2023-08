Zobaczył ukochaną, gdy szła z mężem. Poszedł za parą do sklepu mięsnego, chwycił za topór do rąbania kości

czytaj dalej

Mężczyzna, który ubliżał obywatelce Ukrainy i jej dzieciom na placu zabaw w Krakowie usłyszał zarzut znieważenia ze względu na przynależność narodową - poinformowała nas prokuratura. Agresorowi grozi do trzech lat więzienia. Po tym, jak do sieci trafiło nagranie zajścia, mężczyzna sam zgłosił się do policjantów. "Twoje dziecko jest mniej warte od śmiecia na ulicy" - mówił do Ukrainki dwa tygodnie wcześniej. - Niezwłocznie wrócił do parku i chciał przeprosić - twierdzi pełnomocnik mężczyzny.