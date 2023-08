Dwoje małych dzieci nie żyje. Matka doprowadzona do prokuratury, ma usłyszeć zarzut

W czwartek do prokuratury doprowadzono matkę dzieci. - Zostanie jej przedstawiony zarzut podwójnego zabójstwa. Narzędziem zbrodni był nóż tapicerski. W zarzucie przyjęto zamiar bezpośredni - przekazał po godzinie 12.30 Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu. I dodał, że po przedstawieniu zarzutu prokuratura podejmie decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Bar poinformował też, że wstępne wyniki sekcji zwłok nie pozostawiły wątpliwości, co do przyczyny ich śmierci. Dzieci miały głębokie rany cięte szyi.