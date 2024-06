Bus z dziećmi zderzył się z osobówką. Nie żyje jedna osoba

czytaj dalej

Gerard B., który potrącił w niedzielę w Słupsku motocyklistę, został doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania wypadku drogowego oraz nawoływania do nienawiści. Do pierwszego z nich przyznał się. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.