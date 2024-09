2,5 promila kierowcy, w aucie 48 pustych puszek po piwie

Do zdarzenia doszło w środę, chwilę przed godziną 11.00, na strzeleckim autostrady A4. Policjanci otrzymali wiadomość, że porusza się nią volkswagen, którego tor jazdy mógł wskazywać na to, że kierująca nim osoba jest pijana. Do kontroli drogowej zatrzymali go, gdy ten wjechał na MOP Wysoka.