Uszkodzone auto posła Koalicji Obywatelskiej, a wcześniej groźby. Zatrzymano mężczyznę

Sprawca uszkodzenia szyby w pojeździe posła Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego został ustalony i zatrzymany przez policjantów - przekazała opolska policja. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Parlamentarzysta opublikował w mediach społecznościowych nagranie w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano w okolicach targowiska w Opolu, gdzie poseł KO Witold Zembaczyński prowadził działania związane z kampanią wyborczą. Przekazał, że podjechał do niego na rowerze mężczyzna, który uderzył w drzwi samochodu i krzyczał, że widział go razem z Kukizem (Pawłem -red.) w telewizji. Miał też grozić, mówiąc między innymi, że spali mu auto.