Uszkodzone auto posła Koalicji Obywatelskiej, a wcześniej groźby. Podejrzany o napaść usłyszał zarzuty

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar poinformował, że Mariusz Cz. usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec posła Witolda Zembaczyńskiego związanych z pozbawieniem życia i pobiciem, zarzut uszkodzenia auta posła (wybicie szyby kamieniem) oraz posiadania amfetaminy. Mężczyzna był trzeźwy. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że zareagował na napis na aucie parlamentarzysty, który go wzburzył jako niewłaściwy dla języka polityka i chciał zwrócić na to uwagę. Za zniszczenie mienia grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności, za groźby i posiadanie narkotyków do 3 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór i powstrzymanie się od kontaktu z poszkodowanym i zakaz zbliżania się na mniej niż 5 metrów.